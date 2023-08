Hành trình trốn chạy 37 năm của nghi phạm giết người và cuộc hồi hương 'bất đắc dĩ'

TPO - Sau khi dùng lưỡi lê giết người năm 14 tuổi, Tình đã biến mất khỏi địa phương, bắt đầu cho hành trình trốn chạy suốt 37 năm.

Xóa sạch ký ức, nhận là trẻ mồ côi

Năm 1986, Lê Văn Tình (trú xã Hưng Thông, Hưng Nguyên, Nghệ An) khi đó mới 14 tuổi, đã bỏ học, cùng bốn người ở xã Hưng Thông tổ chức chặn đánh dằn mặt một số thanh niên ở xã Hưng Tân vì thường xuyên tán tỉnh một cô gái xinh đẹp trong làng.

Để tránh đánh nhầm, cả nhóm thống nhất mặc áo ba lỗ, quần đùi, tổ chức mai phục nơi thanh niên Hưng Tân đi qua. Lúc này, Tình thủ sẵn lưỡi lê AK.

Khi thấy thanh niên Hưng Tân đi qua, nhóm Tình xông vào đánh hội đồng. Tình rút lưỡi lê, đâm một nhát vào bụng anh C. khiến nạn nhân gục xuống. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng và tử vong vào ngày hôm sau.

Công an huyện Hưng Nguyên sau đó đã vào cuộc điều tra, bắt giữ những người liên quan. Tuy nhiên, Tình đã biến mất khỏi địa phương, bắt đầu cho hành trình ‘xóa ký ức’, trốn chạy suốt 37 năm.

Sau khi gây án, Tình ra ga Yên Xuân, huyện Hưng Nguyên, lợi dụng đoàn tàu Bắc - Nam đang dừng lại để đón trả khách, trà trộn lên tàu. Người đàn ông lưu lạc đến huyện Long Khánh (Đồng Nai), sống với danh phận của người mang tên Châu Văn Tình (SN 1968), kiếm sống bằng đủ công việc, từ rửa bát, đào giếng thuê.

Tại đây, Tình nói dối là trẻ mồ côi. Với ai, tình cũng tỏ ra là người hiểu chuyện, ngoan ngoãn, không bao giờ đòi hỏi hay va chạm. Tin rằng Tình là đứa trẻ mồ côi, không biết quê hương bản quán ở đâu, một gia đình ở đây nhận làm con nuôi.

Năm 1993, Tình chuyển đến làm thuê cho một gia đình ở huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai). Thương chàng trai 'số phận hẩm hiu nhưng chịu thương, chịu khó', gia đình này gả con gái, cắt đất cho Tình làm nhà, sinh sống.

Cuộc sống êm đềm cứ thế diễn ra. 3 đứa con lần lượt ra đời, vợ chồng Tình chí thú làm ăn, nuôi con ăn học. Năm 2009, vợ Tình qua đời. Người đàn ông này làm thuê, chạy xe ôm nuôi con. Quá khứ bị Tình chôn chặt trong ký ức, mọi liên lạc với gia đình bị cắt đứt hoàn toàn.

Cuộc hồi hương bất đắc dĩ

Trung tá Biện Viết Chiến, Đội phó Truy nã, truy tìm (Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, sau thời gian dài không lần ra chân tướng kẻ chủ mưu vụ án giết người năm đó, Công an Nghệ An đã ra quyết định truy nã trên toàn quốc với Lê Văn Tình về tội Giết người.

“Do nghi phạm biệt tích từ lâu, cắt thông tin liên lạc với gia đình ở quê nên việc thu thập manh mối nhiều lúc như "mò kim đáy bể". Đầu tháng 7, trinh sát phát hiện một người tên Châu Văn Tình, 55 tuổi, ở huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, có một số đặc điểm tương đồng Lê Văn Tình nên xin ý kiến cấp trên, cử tổ công tác vào miền Nam điều tra”, Trung tá Chiến cho hay.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Cẩm Mỹ và các cơ quan chức năng địa phương vào cuộc xác minh, đi đến khẳng định Châu Văn Tình chính là Lê Văn Tình, kẻ đang bị truy nã về tội Giết người. Kế hoạch vây bắt nhanh chóng được triển khai.

Ngày 27/7, trong cơn mưa chiều nặng hạt, các mũi công tác vào vị trí, những đôi mắt vẫn hướng ra con đường trước ngõ nhà Tình nhưng người đàn ông không xuất hiện. 18h cùng ngày, nhận tin Tình đang tá túc nhà người quen ở ấp 1, xã Xuân Đường, cách nhà 5 km, trinh sát lập tức cử người đến siết vòng vây.

"Khi chúng tôi ập vào nhà người phụ nữ, Tình vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nghe xưng danh và yêu cầu đọc đúng tên khai sinh của mình, gã ngỡ ngàng, sửng sốt, bật ra cái tên Lê Văn Tình đã cố quên từ lâu", Đại úy Nguyễn Hữu Dũng, Đội truy nã, truy tìm Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An kể.

Sự xuất hiện đột ngột của các trinh sát truy nã Công an Nghệ An khiến Lê Văn Tình chỉ có thể thốt lên "Các anh quá giỏi", rồi ngoan ngoãn đưa tay vào còng.

Sự thật cố giấu suốt bao năm qua bị bóc trần, 3 người con của Tình không thể chấp nhận sự thật, bật khóc. Khi gặp các con, Tình nói: "Việc bố làm ngày xưa các con không thể biết được. Lúc trẻ tuổi bố đã sai, nay phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Ba anh em ở lại nhớ đùm bọc, cố gắng động viên nhau làm ăn, sống cuộc đời cho tốt".

Tình sau đó được dẫn giải về Công an tỉnh Nghệ An. Sau 37 năm, Tình có cuộc hồi hương đầu tiên dù là bất đắc dĩ. Mấy ngày sau, các con của Tình cũng bắt xe ra Nghệ An thăm bố. Lần đầu tiên họ biết mình có nguồn cội, họ hàng...