Bắt đối tượng giết người rồi trốn truy nã suốt 37 năm

TPO - Sau khi gây ra vụ án giết người, Tình trốn vào phía Nam sống dưới vỏ bọc, tên tuổi khác. 37 năm sau, Tình đã bị công an phát hiện ra và bắt giữ về để chịu hình thức xử lý của pháp luật.

Ngày 30/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 2 đối tượng truy nã lẩn trốn khu vực phía Nam. Trong đó có 1 đối tượng trốn truy nã 37 năm về tội giết người.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) bắt 2 đối tượng trốn truy nã gồm Lê Văn Tình (SN 1972, trú tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và Nguyễn Tiến Hiệp (SN 1979, trú tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP Hà Nội).

Trước đó vào đêm 2/9/1986, Lê Văn Tình cùng một số thanh niên ra chặn đường để đánh nhau với nhóm thanh niên trú xã Hưng Tân (Hưng Nguyên, Nghệ An). Khi đi, Tình mang theo lưỡi lê dài 40cm. Quá trình đánh nhau, Tình dùng lưỡi lê đâm khiến 1 người thanh niên tử vong. Sau khi gây án, Tình bỏ trốn khỏi địa phương nên công an đã phát lệnh truy nã về hành vi Giết người.

Sau 37 năm lẩn trốn, đến tháng 7/2023, khi Tình đang lẩn trốn tại huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) dưới tên gọi Châu Văn Tình thì bị công an bắt giữ. Qua đấu tranh, đối tượng Lê Văn Tình đã thừa nhận chính mình là thủ phạm đâm chết người cách đây 37 năm. Sau khi gây án, Lê Văn Tình lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam, thay đổi họ và năm sinh.

Cũng trong thời gian này, công an đã bắt thành công Nguyễn Tiến Hiệp (SN 1979, trú tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP Hà Nội). Hiệp bị truy nã vào tháng 4/2021 về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.

Sau 2 năm lẩn trốn, dưới vỏ bọc tinh vi, ngày 26/7 Hiệp đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 29/7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) đã dẫn giải 2 đối tượng Lê Văn Tình và Nguyễn Tiến Hiệp từ phía Nam về bàn giao cho các đơn vị thuộc Công an Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý.