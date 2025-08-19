UAE: Hành khách trộm đồ bị 'ăn tát' trên máy bay

TPO - Một sự cố hy hữu xảy ra trên chuyến bay Mahan Air từ Tehran, Iran đi Dubai, UAE khi một hành khách bị bắt quả tang trộm đồ trong ngăn hành lý, bị chủ nhân tát liên tiếp. Toàn bộ cảnh tượng lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đoạn video được ghi lại, một người đàn ông được cho là người Trung Quốc đã đứng dậy, mở ngăn hành lý phía trên và lục lọi một chiếc túi màu nâu. Anh ta không biết rằng toàn bộ hành động bị chủ nhân chiếc túi quay lại, sau đó lẳng lặng trở về chỗ ngồi.

Ít phút sau, chủ chiếc túi tiến đến đối chất, chỉ thẳng vào hành lý và yêu cầu làm rõ. Khi bấm nút gọi tiếp viên, chủ nhân đã liên tiếp tát vào mặt người bị nghi trộm cắp khiến những hành khách xung quanh bất ngờ.

Chủ nhân chiếc túi người Iran đã bấm nút báo động trên ghế để gọi tiếp viên, đồng thời liên tiếp tát ba cái vào mặt nghi phạm. Nguồn: Daily Mail.

Một hành khách khác đã giúp giữ lại chiếc túi, trong khi chủ nhân kiểm tra cả túi áo của đối tượng để tìm đồ vật có thể bị giấu. Sau đó, nghi phạm bị áp giải lên phía trước khoang máy bay.

Đoạn clip nhanh chóng gây “bão” mạng xã hội với nhiều bình luận bày tỏ lo ngại trước tình trạng trộm cắp trên các chuyến bay quốc tế. Một số ý kiến dẫn lại các vụ việc từng xảy ra tại sân bay Đào Viên, Đài Loan - Trung Quốc, Singapore, Dubai; khuyến cáo hành khách không nên để tài sản có giá trị trong ngăn hành lý phía trên.

Một tài khoản trên X nhấn mạnh: “Ở bất kỳ quốc gia Trung Đông nào, trộm cắp được coi là tội nghiêm trọng và hành vi đáng xấu hổ, có thể bị phạt tù và trục xuất”. Trong khi đó, một người khác chia sẻ trải nghiệm tương tự khi đồng nghiệp của họ từng bị mất hành lý trong lúc quá cảnh tại Thái Lan.

Hiện chưa rõ đối tượng này có bị xử lý sau khi máy bay hạ cánh xuống Dubai hay không.

Hình ảnh người đàn ông Trung Quốc đứng dậy và với tay vào ngăn đựng đồ phía trên ghế ngồi của mình. Ảnh: Daily Mail.

Trong thời gian qua, nhiều hãng hàng không ghi nhận hành khách bị mất tài sản khi để trong ngăn hành lý phía trên, đặc biệt vào lúc cabin tắt đèn và hành khách nghỉ ngơi. Thậm chí, hạng thương gia, nơi thường chứa nhiều đồ giá trị cũng trở thành mục tiêu.

Trước đó, một hành khách trên chuyến bay UL226 của SriLankan Airlines từ Dubai đi Colombo cũng bị phát hiện trộm đồ, với nhiều chiếc túi bị rạch và mất tài sản.

Giới chuyên gia cảnh báo, nguy cơ mất cắp không chỉ xảy ra trên máy bay mà còn cả ở khu vực băng chuyền hành lý, nơi bất kỳ ai cũng có thể lấy nhầm hoặc cố tình lấy túi mà không bị kiểm tra.

Để hạn chế rủi ro, hành khách được khuyến cáo nên để tài sản giá trị trong túi nhỏ đặt dưới ghế, khóa hành lý cẩn thận và luôn cảnh giác trong suốt chuyến bay, đặc biệt các chuyến bay đêm.

Các hãng hàng không cũng đang chịu áp lực tăng cường giám sát trong khoang và có quy trình xử lý chặt chẽ hơn đối với các vụ trộm cắp.