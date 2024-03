Hành khách chia sẻ trải nghiệm trên tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam đến Côn Đảo

TPO - Trong 2 ngày 9/3 và 10/3, siêu tàu cao tốc Thăng Long đã có chuyến đi biển chở khách đầu tiên từ TP Vũng Tàu đến huyện Côn Đảo (cùng thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu) và ngược lại. Tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam đã lập kỷ lục ngay trong chuyến đi đầu tiên với hơn 2.000 lượt khách.

Anh Hoàng Phương (ngụ tại huyện Côn Đảo) cho biết anh là một trong những người đầu tiên đi trên con tàu 1.000 chỗ ngồi. So với những con tàu cũ, tàu Thăng Long có trọng tải lớn hơn nên dù chạy tốc độ cao, tàu vẫn rất êm và rất ít người bị say sóng.

“Mấy hôm nay, sóng ngoài biển lên tới cấp 6, cấp 7 nhưng tàu vẫn chạy rất êm, chỉ mất hơn 3 tiếng từ TP Vũng Tàu đã tới Côn Đảo. Với giá vé dưới 1 triệu đồng, tôi nghĩ đây sẽ là phương tiện mà tôi và gia đình sẽ chọn lựa trong thời gian tới” - anh Phương chia sẻ.

Chị Thanh Phương, một hành khách đến từ Đồng Nai chia sẻ, do hay bị say sóng nên chị đã chọn mua vé ở khoang VIP. Nữ hành khách chia sẻ trải nghiệm: "Ghế ngồi khá thuận tiện, thoải mái và rộng rãi. Khoang của tôi được cách âm rất tốt, lại nằm thấp hơn mặt tàu nên cảm giác rung lắc khi tàu chạy gần như rất ít. Khi tàu cập bến, tôi vẫn không hề có cảm giác bị say sóng như những lần đi biển khác”.

Theo ông Dương Văn Hà, thuyền trưởng tàu Thăng Long, trong những ngày này, thời tiết trên biển Đông không thuận lợi. Có những lúc sóng gió đạt cấp 5 đến cấp 6, có lúc đến cấp 7. Tuy nhiên, do có trọng lượng lớn, được thiết kế dành riêng cho tuyến đường biển này nên tàu Thăng Long vẫn hoạt động ổn định và an toàn.

Cũng chuyến đi này, lần đầu tiên cảng Bến Đầm (Côn Đảo) trong một ngày đã đón trên 2.500 lượt khách tới Côn Đảo. Nhờ đã chuẩn bị trước nên Ban Quản lý Cảng Bến Đầm đã có phương án sắp xếp để con tàu cập cảng và đảm bảo việc giải phóng hành khách, hàng hóa từ tàu lên bờ trong thời gian chưa đầy 30 phút.

Ông Đỗ Công Thịnh, Phó Giám đốc Phụ trách Ban quản lý Cảng Bến Đầm cho biết đây là lần đầu tiên cảng được đón tàu lớn nhất Việt Nam cập cảng. Hiện nay, cảng Bến Đầm vẫn đang trong quá trình nâng cấp, mở rộng nhưng Ban Quản lý vẫn chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tiếp đón các chuyến tàu an toàn và thuận lợi.

Theo lãnh đạo huyện Côn Đảo, việc đưa siêu tàu Thăng Long vào hoạt động có ý nghĩa rất lớn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách tới Côn Đảo. Với giá vé từ 550.000 đồng đến 1.200.000 đồng/lượt cùng hành trình khoảng hơn 3 tiếng, tàu Thăng Long là phương tiện vận chuyển phù hợp cho người dân và du khách. Dự kiến tàu Thăng Long sẽ xuất phát từ Vũng Tàu lúc 7h30 vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu. Chiều ngược lại xuất phát từ Côn Đảo vào lúc 13h vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và Chủ nhật. Trong thời gian tới sau khi hoàn tất các thủ tục, siêu tàu Thăng Long sẽ mở thêm hành trình TPHCM - Côn Đảo và ngược lại.