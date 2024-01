Hàng trăm xe đông lạnh chờ đóng hàng ở làng hoa lay ơn lớn nhất nước

TPO - Tại làng hoa lay ơn lớn nhất nước thuộc xã Hiệp An (Đức Trọng, Lâm Đồng), từng đoàn xe đông lạnh đậu san sát trong khu thương mại, địa điểm gần sân golf Đạ Ròn và ven quốc lộ 20 để chờ thương lái đóng hoa lay ơn chở đi nhiều tỉnh, thành.

Chiều 29/1, ông Thái Bình Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp An (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) cho biết, từ ngày 18/1 đến nay, xe tải đông lạnh nườm nượp đổ về địa phương để đóng hoa lay ơn chở đi các tỉnh thành ở miền Bắc và miền Trung.

Thời gian đầu, mỗi ngày khoảng vài chục chiếc xe tải đông lạnh nhưng bắt đầu từ ngày 28/1 có tới hàng trăm chiếc. So với năm trước, lượng xe từ miền Bắc vào đóng hàng ít hơn, trong khi xe đến từ miền Trung tăng vọt.

Trước tình hình đó, UBND xã Hiệp An và Ban An toàn giao thông cử lực lượng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở thương lái, nông dân và lái xe không lấn chiếm lòng lề đường, lái xe cẩn thận để đảm bảo việc lưu thông an toàn, thuận lợi trên quốc lộ 20.

Cũng theo ông Đông, năm nay thời tiết thuận lợi, nắng ấm, không có bão; mặt khác hệ thống thủy lợi được đầu tư bài bản (kênh Lê Thứ, hệ thống kênh nội vùng…) nên nhà vườn được mùa hoa lay ơn.

Tổng diện tích hoa lay ơn gieo trồng để cắt cành bán trong vụ hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 lên đến 180ha. Sản lượng đạt ở mức cao 20.000 cành/sào. Giá hoa từ 35-50 ngàn đồng/bó 10 cành.

Đó là chưa kể 100ha lay ơn trồng khai thác củ giống để trồng vụ sau và bán cho nhà vườn ở các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk… Theo một số nhà vườn ở xã Hiệp An, giá củ giống bán cho thương lái từ 50-60 triệu đồng/1 tấn.

Hai năm gần đây, thấy hoa lay ơn vụ Tết được giá nên vào các tháng 4 và 5, nhà vườn ở nhiều tỉnh thành khác đổ về Hiệp An mua củ giống để trồng.

Anh Phạm Ngọc Tú, chủ vựa hoa Tú - Loan cho hay, năm nay mưa thuận gió hòa nên nhà vườn ở Hiệp An được mùa lay ơn. Giá thấp hơn vụ Tết năm ngoái khoảng trên dưới 10 ngàn đồng/ bó 10 cành nhưng khá ổn định.

Từ ngày 28/1, giá hoa lay ơn có chiều hướng tăng thêm nên nhà vườn hối hả thu hoạch. Ở nhiều thôn trong xã như Định An, K’Rèn, K’Long... nhộn nhịp cảnh mua bán.

Chủng loại hoa phong phú, cánh hoa đẹp, hầu hết nở đúng vào thời điểm Tết và được giá nên nhà vườn rất phấn khởi. Các loài hoa cao giá nhất là lay ơn đỏ giống mới, lay ơn đỏ có nguồn gốc từ Pháp.

Nhà vườn và các thương lái thuê nhân công với giá cao gấp đôi, gấp ba ngày thường để cắt hoa, sơ chế, đóng gói, chuyển lên xe đông lạnh, chở đến các tỉnh thành để kịp đưa ông Táo (23 Tháng Chạp) và chưng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Một số chủ vựa cho hay, những chuyến hàng hoa cuối cùng sẽ đến TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Nha Trang, Đắk Lắk vào 25-26 Tháng Chạp, kết thúc việc thu hoạch vụ hoa Tết.