Hàng trăm công trình, tài sản công dôi dư ở Thanh Hoá được xử lý như thế nào?

Trước tình trạng công trình, tài sản công dôi dư sau sắp xếp các cơ quan, đơn vị hành chính, không sử dụng thời gian dài, lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá vừa có chỉ đạo, xử lý. Theo cơ quan chức năng, hiện nay, các công trình, tài sản công dôi dư sau sắp xếp các cơ quan, đơn vị hành chính ở Thanh Hoá có 3 nhóm, gồm: Trụ sở làm việc cấp xã, trung tâm văn hoá cấp xã, trạm ý tế cấp xã, nhà văn hoá; trụ sở các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện đã thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII); trụ sở các cơ quan Nhà nước của Trung ương trên địa bàn. Các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp cơ quan, đơn vị hành chính chưa có phương án xử lý cụ thể, hiệu quả. Nhiều tài sản không sử dụng trong thời gian dài đã bị hư hỏng, xuống cấp, hoang phế. Trong khi đó, việc chuyển đổi công năng sử dụng, bàn giao công trình, tài sản công cho cơ quan, đơn vị khác quản lý, sử dụng chưa nhiều, gây lãng phí tài sản của Nhà nước... Tình trạng trên có nguyên nhân khách quan là do hệ thống văn bản quy định hướng dẫn của Trung ương về xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chưa cụ thể; quy trình, thủ tục xử lý nhà, đất, trụ sở của các cơ quan, đơn vị còn phức tạp; việc xử lý các công trình nhà văn hoá thôn, xóm, tổ dân phố dôi dư có khó khăn do hồ sơ pháp lý để chứng minh nguồn gốc tài sản không có, do nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình được huy động từ nguồn đóng phó của nhân dân... Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan là do cấp uỷ, chính quyền các địa phương chưa tích cực, chủ động trong việc xây dựng phương án, cũng như tiến hành trình tự, thủ tục pháp lý để xử lý tài sản công dôi dư; việc vận dụng các quy định của pháp luật trong xử lý tài sản công sau sắp xếp của các địa phương, đơn vị chưa thật sự thống nhất; các cơ quan chuyên môn của tỉnh chưa sâu sát, tích cực trong việc đôn đốc, hướng dẫn thực hiện xử lý tài sản dôi dư... Về việc này, ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị khẩn trương rà soát, báo cáo tổng thể thực trạng công tác quản lý và sử dụng tài sản công sau sắp xếp các cơ quan, đơn vị hành chính; đề xuất phương án xử lý cụ thể với từng nhóm tài sản, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật hiện hành. Khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn các đơn vị về quy trình, thủ tục chuyển đổi mục đích, công năng sử dụng các công trình, trong đó, đề xuất giải quyết dứt điểm các nhà văn hoá thôn, bản, tổ dân phố dôi dư theo hướng bàn giao lại cho cộng đồng dân cư quản lý, sử dụng, tạo điều kiện cho người dân tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hoá tại cộng đồng. Đối với các huyện, kiểm tra và yêu cầu bố trí nhân lực trông coi, bảo vệ các công trình dôi dư hiện không sử dụng; chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình trụ sở làm việc của cấp xã dôi dư theo hướng công trình nào đã có phương án bàn giao cho cơ quan, đơn vị nhà nước, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương quản lý, sử dụng thì thực hiện thủ tục để bàn giao và đưa vào sử dụng; khuyến khích bàn giao các công trình, tài sản dôi dư hiện chưa sử dụng cho lực lượng công an xã, thị trấn để thực hiện chủ trương của Bộ Công an về xây dựng trụ sở làm việc cho lực lượng công an xã, thị trấn. Đối với các công trình, tài sản dôi dư khác thuộc quản lý của địa phương, thì xây dựng phương án chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được phê duyệt, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trong thời gian chưa xây dựng được phương án xử lý thì nghiên cứu giao cho các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể cấp xã quản lý, sử dụng để làm việc. Trước đó, báo Tiền Phong đã phản ánh hàng trăm trụ sở ở Thanh Hoá dôi dư sau sáp nhập các đơn vị hành chính, chưa được xử lý khiến công trình xuống cấp, hư hỏng. Hoàng Lam