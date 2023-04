Hãng tin Tass: Quân đội Nga bắn rơi máy bay Su-25 ở Zaporozhye

TPO - Ông Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào “We Are Together with Russia” ngày 20/4 cho biết trên Telegram rằng quân đội Nga đã bắn hạ một máy bay tấn công mặt đất Su-25 của Ukraine ở Vùng Zaporozhye.

"Lực lượng không quân Ukraine đã mất thêm một chiếc Su-25 ở Vùng Zaporozhye. Công tác tìm kiếm phi công đang được tiến hành", ông Rogov viết, tiết lộ thêm rằng máy bay chiến đấu của Ukraine đã bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa phòng không Buk của Nga. Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 19/4 thông báo lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay tấn công mặt đất Su-25 của không quân Ukraine trên bầu trời Ugledar thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk. Tờ Pravda ngày 20/4 dẫn nguồn Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã cho xuất kích 26 máy bay không người lái (UAV), "nhưng 21 chiếc trong số đó đã bị phía Ukraine bắn hạ". Cả Nga và Ukraine đều chưa lên tiếng về phát ngôn của đối phương.

Minh Hạnh

Theo Tass, Pravda