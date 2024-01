Hàng chục lần hiến máu không chờ được trả ơn

TPO - Phan Quốc Việt bị phong tỏa bao nhiêu tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm?; IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép giữa đám đông ở Iran; Người Việt thiệt hại trung bình gần 20 triệu đồng khi bị lừa đảo online;... là những tin chính có trong Tiêu điểm tuần này.

TPO - Ban Thường vụ Thành Đoàn Vinh (Nghệ An) phối hợp cùng CLB thầy thuốc trẻ, Ban đại diện Báo Tiền Phong tại Nghệ An và các đơn vị chức năng tiến hành khám, phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân và các em học sinh ở bản Mọi (xã Lục Dạ, Con Cuông, Nghệ An).