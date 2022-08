Hai trường Ngô Quyền, Vinschool vô địch giải bóng rổ học sinh tiểu học Hà Nội

TPO - Chiều 12/8, tại trường TH Vinschool Times City (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã diễn ra Lễ Bế mạc Vòng chung kết Giải Bóng rổ học sinh Tiểu học Hà Nội lần thứ XV – Cúp Nestlé Milo 2021 – 2022.

Trước Lễ Bế mạc đã diễn ra trận đấu tranh ngôi nhất nhì của 2 đội nam TH Ngô Quyền và TH Archimedes Academy, nữ TH Vinschool và TH Trần Phú. Đây là 2 trận đấu được người hâm mộ chờ đợi nhất trong mùa giải năm nay. Sau 20 phút thi đấu gay cấn, nảy lửa, đội nam của TH Ngô Quyền và nữ TH Vinschool đã xuất sắc giành ngôi Vô địch.

Tại Lễ Bế mạc, Ban Tổ chức đã trao cờ, Cúp, Huy chương và quà tặng cho các đội đoạt giải. Giải Cầu thủ nam xuất sắc nhất đã thuộc về em Phạm Thanh Hoàng của TH Ngô Quyền và giải Cầu thủ nữ xuất sắc nhất là em Huỳnh Trần Phương Vy của TH Vinschool. Đội đoạt giải Nhất của nam là TH Ngô Quyền và nữ là TH Vinschool; Đội đoạt giải Nhì của nam là TH Archimedes Academy và nữ là TH Trần Phú; đội đoạt giải Ba của nam bao gồm TH Dịch Vọng B và TH Ngôi Sao Hà Nội còn nữ là TH Xuân La và TH Đoàn Thị Điểm.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng đã trao giải Phong cách bao gồm cờ và quà tặng cho đội nam TH Đặng Trần Côn và nữ TH Tây Sơn; giải Phong cách Động lực bao gồm Cúp và quà tặng cho đội nam TH Vinschool và nữ TH Quảng An. Ngoài ra, còn có các đội bóng nam TH Giáp Bát, TH Wellspring, TH Tô Vĩnh Diện, TH Trung Tự, TH An Hòa, TH Phú Thượng và nữ TH Ngô Quyền, TH Tràng An, TH Đặng Trần Côn, TH Trung Tự, TH Archimedes Academy, TH Tây Hà Nội đã được trao giải thi đấu tích cực.

Giải Bóng rổ học sinh Tiểu học Hà Nội là sân chơi bổ ích dành cho lứa tuổi học sinh Tiểu học trên địa bàn thành phố, do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức và nhãn hàng Nestlé Milo là nhà tài trợ chính. Năm nay, giải đã có sự góp mặt của 95 đội bóng (62 đội bóng nam và 33 đội bóng nữ) tới từ 65 trường Tiểu học.