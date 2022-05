Hải Phòng sắp có tòa tháp đôi hơn 6.000 tỷ thay thế chợ Sắt

TPO - Với kiến trúc độc đáo, tòa tháp đôi cao 40 tầng thay thế chợ Sắt được kỳ vọng là biểu tượng mới của thành phố Hải Phòng phát triển, hiện đại.

Sáng 14/5, UBND TP Hải Phòng tổ chức khởi công Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê thay thế chợ Sắt, biểu tượng một thời thành phố cảng.

Dự án được đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, do Công ty CP May - Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư. Trong đó, Công ty CP May - Diêm Sài Gòn góp 1.213 tỷ đồng vốn và huy động thêm hơn 4.800 tỷ đồng để thực hiện dự án.

Công trình gồm 2 tòa cao ốc 40 tầng nổi cao 146m, 2 tầng hầm được xây dựng trên khu đất rộng hơn 1,5 ha, thuộc phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng).

Với ý tưởng kiến trúc độc đáo, tòa cao ốc được thiết kế theo chủ đề “nơi gặp gỡ của những dòng sông”, tòa tháp đôi hiện đại thay thế chợ Sắt hứa hẹn sẽ biểu tượng mới của TP Hải Phòng.

Dự kiến, tòa tháp đôi sẽ hoàn thành vào năm 2025. Khi đưa vào sử dụng, tổ hợp khách sạn, văn phòng 5 sao sẽ bù đắp được những thiếu hụt về địa điểm vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, mua sắm quốc tế, tổ chức triển lãm, hội nghị của TP Hải Phòng. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế - xã hội thành phố cảng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Anh Quân – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, chợ Sắt được xây dựng từ thế kỷ XIX, từng là chợ lớn, biểu tượng về trung tâm thương mại tại thành phố cảng.

Chợ Sắt có vị trí địa lý đắc địa, là điểm hội tụ của các dòng sông, rất thuận lợi cho việc vận chuyển, giao thương hàng hóa bằng đường thủy với các trung tâm thương mại lớn khác trên cả nước. Do đó, chợ Sắt một thời rất sầm uất, ngang tầm với chợ Đồng Xuân (Hà Nội) và chợ Bến Thành (TP Hồ Chí Minh).

Sau nhiều năm hoạt động, chợ Sắt đã xuống cấp, do đó để chỉnh trang đô thị, thành phố đã lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng trung tâm thương mại hiện đại. Với ý tưởng độc đáo, kiến trúc hiện đại, tòa tháp đôi 40 tầng khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ là niềm tự hào của người dân đất cảng.