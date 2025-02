Hải Phòng điều động, chỉ định lãnh đạo chủ chốt các quận

TPO - Thành ủy Hải Phòng vừa điều động, chỉ định ông Lương Văn Công - Giám đốc Sở Tài chính tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy Kiến An; Chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Quận ủy An Dương đối với ông Lương Thế Quý - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận An Dương.

Chiều 24/2, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại quận Kiến An.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định điều động, phân công và chỉ định ông Lương Văn Công - Giám đốc Sở Tài chính tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Quận ủy Kiến An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ghi nhận, đánh giá cao năng lực, tinh thần trách nhiệm đối với ông Lương Văn Công, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị tân Bí thư Quận ủy Kiến An cần đổi mới tư duy, hành động đột phá, tập trung nguồn lực vào các dự án quy mô lớn, có sức bật mạnh mẽ cho địa phương.

Đồng thời, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, chủ động phối hợp với các sở ban ngành để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Cùng ngày, ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác nhân sự tại Quận ủy An Dương.

Thành ủy Hải Phòng đã quyết định chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Quận ủy An Dương, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lương Thế Quý - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận An Dương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Mạnh Hiến nhấn mạnh, với năng lực và kinh nghiệm từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, ông Lương Thế Quý sẽ cùng tập thể lãnh đạo quận An Dương đoàn kết, xây dựng, phát triển địa phương bứt phá về mọi mặt kinh tế - xã hội, trở thành một cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của thành phố.

Trước mắt, làm tốt công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp.

Cùng ngày, tại Kỳ họp thứ 2 HĐND quận An Dương khóa I, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND quận khóa I đối với bà Trần Thị Ngọc Bích do nghỉ hưu trước tuổi; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận An Dương với ông Lương Thế Quý do chuyển công tác.

Đồng thời, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND quận khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Thế Quý - Phó Bí thư Quận ủy An Dương; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận An Dương với ông Vũ Đức Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy An Dương.