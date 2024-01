Hai người ở Cà Mau bị ngộ độc nghi do ăn nhầm So biển

TPO - Hai người ở Cà Mau có biểu hiện bị tê tay, chân, khó thở nghi do ăn nhầm So biển dẫn tới ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu, trong đó một người phải thở máy.

Chiều 23/1, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị tiếp nhận và điều trị cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc, nghi do ăn nhầm con So biển.

Trước đó, ông C.T.H. (31 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) đi biển bắt được 3 con hình dạng giống Sam, nên mang về cùng người thân nướng ăn.

Sau đó, ông H. và mẹ vợ là bà N.T.N. (46 tuổi) có biểu hiện bị tê tay, chân, khó thở, được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cái Nước cấp cứu vào chiều 22/1.

Theo vị lãnh đạo bệnh viện, bệnh nhân H. bị ngộ độc nặng nên được điều trị tích cực và phải thở máy; bà N. thì bị ngộ độc nhẹ. Hiện, các bệnh nhân đã ổn định, nhưng tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

“Thông thường, con Sam và con So rất khó phân biệt, nên khả năng những bệnh nhân này ăn nhầm con So, vì So có độc tố sẽ gây ra ngộ độc cho người ăn phải”, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cái Nước nói.