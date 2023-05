Hai con trai nghệ sĩ Xuân Bắc gây bất ngờ vì hát tiếng Anh

TPO - Phần song ca bài hát tiếng Anh của hai con trai nhà NSƯT Xuân Bắc nhận nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Sau một ngày đăng tải, màn trình diễn đã mang gần 600.000 lượt xem.

Là khách mời trong chương trình Nghe nhạc cùng tôi, NSƯT Xuân Bắc chia sẻ các ca khúc với nhiều thể loại khác nhau, từ nhạc thiếu nhi, nhạc cách mạng cho tới nhạc ngoại. Theo nghệ sĩ, những ca khúc anh mang tới chương trình đều gắn với kỷ niệm đặc biệt, có ý nghĩa đối với cá nhân anh.

Đặc biệt, anh có niềm đam mê với những ca khúc tiếng Anh và chọn Nothing's gonna change my love for you của nhóm nhạc huyền thoại Westlife là "tuyên ngôn" của cánh đàn ông về tình yêu.

Thú vị hơn, NSƯT Xuân Bắc giới thiệu hai con trai Khánh Minh và Võ Nguyên (Bi béo) song ca bản nhạc yêu thích. Đây là lần đầu hai quý tử nhà nghệ sĩ đứng chung sân khấu biểu diễn trên sóng truyền hình.

Phần biểu diễn chưa hoàn hảo nhưng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Trên fanpage VTV, video của hai anh em Bi béo nhận gần 600.000 lượt xem sau một ngày đăng tải. Cư dân mạng tán dương các con của Xuân Bắc có tố chất nghệ sĩ, Bi béo có giọng khỏe, vang, trong khi đó Khánh Minh sở hữu chất giọng ấm, ngọt ngào.

“Hai anh em hát hay quá. Bi béo chắc đang trong giai đoạn dậy thì, bị vỡ giọng nên hơi khan, nhưng tổng thể vẫn đáng khen”, “Đúng là con nhà nòi, rất có tố chất nghệ sĩ”, “Dành lời khen cho hai bạn, anh lớn giọng rất ngọt ngào còn bé Bi đáng yêu”… khán giả để lại bình luận.

Chứng kiến màn biểu diễn của hai con, nghệ sĩ Xuân Bắc hài hước nói khá may mắn vì các con hát không chênh phô, trật nhịp, nhưng mỗi người một tông giọng khiến người nghe không nghĩ đây là cùng bài hát.

Bi béo chia sẻ hai anh em có giọng hát khác nhau như vậy để “thể hiện sự phong phú của gia đình”. Một người mạnh mẽ còn người kia nhẹ nhàng, tình cảm. “Theo cảm nhận cá nhân, cháu thấy mình là người có phong cách hát mạnh mẽ nhất trong nhà”, Bi béo tự nhận xét.

Với anh cả Khánh Minh, cậu khôi hài không kém: “Chúng cháu nhận diễn để cứu bố bởi bố không hát được tiếng Anh. Cháu không đặt nặng chuyện hát tốt hay không bởi cháu không phải ca sĩ chuyên nghiệp”.

Theo NSƯT Xuân Bắc, anh hát không hay nhưng yêu âm nhạc và cho các con tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ. “Từ bé tôi định hướng cho các cháu tiếp cận với âm nhạc. Tôi nói với hai con về cuốn sách nhạc 100 bài hát bất hủ, giới thiệu các con nghe bài hát của Michael Jackson, các ban nhạc nổi tiếng hay thậm chí bài do tôi sáng tác”, nghệ sĩ chia sẻ.

Vợ chồng nghệ sĩ Xuân Bắc có 3 con trai tên là Nguyễn Nhật Khánh Minh (sinh năm 2007), Nguyễn Nhật Võ Nguyên (Bi béo, sinh năm 2009) và bé Bão sinh năm 2018. Các con của nghệ sĩ thân thiết với bố, được nhiều khán giả yêu quý. Bí béo từng được Xuân Bắc đưa tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế mùa 2, Táo quân…

Trên mạng xã hội, Xuân Bắc thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc cùng các con trong đời sống thường ngày.