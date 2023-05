Showbiz 23/5: Tiểu Vy đọ sắc cùng dàn hoa hậu, Trấn Thành lại gây ồn ào

TPO - Tiểu Vy tỏa sáng trước dàn Hoa hậu Việt, tử phim “Thor” đột ngột qua đời ở tuổi 58, Jennie (BlackPink) xuất hiện tại thảm đỏ Cannes sau clip hẹn hò V (BTS)... là những tin tức đáng chú ý ngày 23/5.

Hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy tỏa sáng trước dàn Hoa hậu Việt

Trấn Thành lại gây ồn ào

Việc Trấn Thành và ê-kip chương trình Người ấy là ai đưa thông tin về NPAK – người chuyển giới từ nữ sang nam – đang gây tranh luận. Cụ thể, Trấn Thành thắc mắc về vết sẹo lớn trên tay khách mời, NPAK lý giải đây là dấu vết của cuộc phẫu thuật chuyển đổi cuối cùng.

Nam MC nói về NPAK: “Anh ấy từng là phụ nữ. Cái tay này, người ta phải mở mạch máu ra rồi đưa hormone và mọi thứ vào để chuyển giới”.

Phần phụ đề, chương trình ghi rõ: “Bác sĩ mở mạch máu dưới cánh tay để đưa hormone vào cơ thể tôi”.

Nắm bắt được thông tin trên qua câu hỏi của một người bạn, bác sĩ Nguyễn Khoa Bình khẳng định việc tiêm hormone nam, cụ thể testosterone vào mạch máu là chống chỉ định.

"Nghe những thông tin này, tôi giật mình vì nếu đưa testosterone trực tiếp vào mạch máu có thể khiến người đó ‘đăng xuất’ tức khắc. Thực tế, chỉ có thể chích testosterone qua bắp tức cơ chứ không thể là mạch máu như thông tin của chương trình đưa ra. Lỗi ở đây có thể do người làm thông tin của chương trình không có chuyên môn, không có ai tư vấn và mắc lỗi sai cơ bản.

Testosterone sử dụng trong y khoa rất nhiều, không chỉ cho đối tượng chuyển giới. Testosterone như dầu vậy, không tan trong nước. Tiêm vào máu có thể gây thuyên tắc mạch. Nếu thuyên tắc mạch máu lớn hoặc trên phổi có thể gây tai biến cực kỳ nguy hiểm” - bác sĩ nói.

Tài tử phim “Thor” đột ngột qua đời ở tuổi 58

Hollywood Reporter đưa tin nam diễn viên nổi tiếng với loạt phim Thor Ray Stevenson qua đời ngày 21/5 (giờ địa phương) khi đang ở Italy quay phim Cassino in Ischia. Người đại diện của tài tử xác nhận ông được cấp cứu tại bệnh viện thuộc đảo Ischia nhưng không qua khỏi. Ông qua đời chỉ bốn ngày trước khi sinh nhật tuổi 59. Nguyên nhân cái chết của tài tử chưa được công bố.

Nhiều đồng nghiệp của tài tử bày tỏ lòng thương tiếc. Trên trang cá nhân, diễn viên phim Harry Potter Matthew Lewis - người từng hợp tác cùng Ray Stevenson trong phim truyền hình Some Kind of Life – chia sẻ: “Thật đau buồn. Ông ấy đóng vai bố tôi trong bộ phim cách đây 30 năm trước. Một diễn viên với sự nghiệp truyền cảm hứng, tôi không thể mơ có trải nghiệm tuyệt vời như vậy trong ngành giải trí phức tạp này”.

Đạo diễn SS Rajamouli, từng hợp tác với cố tài tử phim RRR năm 2022, bàng hoàng khi nghe tin. Ông gửi lời chia buồn và cầu nguyện đến gia đình nam diễn viên.

Ray Stevenson sinh năm 1964 tại Lisburn, Bắc Ireland. Ông bắt đầu nghiệp diễn xuất từ năm 1998 và có nhiều tác phẩm nổi tiếng như Punisher: War Zone.

Sau khi cùng gia đình chuyển đến Anh định cư, Ray theo học trường sân khấu Bristol Old Vic và nhiều năm làm việc trong đài truyền hình Anh. Ông bắt đầu đóng phim năm 1998 trong The Theory of Flight. Năm 2004, ông góp mặt trong bộ phim hội tụ nhiều ngôi sao King Arthur với vai một hiệp sĩ. Bốn năm sau, Ray được thủ vai chính trong Punisher: War Zone, Thor: Ragnarok, Divergent…

Jennie (BlackPink) xuất hiện tại thảm đỏ Cannes sau clip hẹn hò V (BTS)

Ngày 22/5 (giờ địa phương), Jennie (BlackPink) ra mắt với vai trò diễn viên trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes thường niên lần thứ 76 ở Pháp. Nữ ca sĩ thu hút được sự quan tâm lớn từ truyền thông và người hâm mộ toàn cầu.

Thần tượng 27 tuổi xuất hiện tại sự kiện với vẻ ngoài lộng lẫy trong chiếc váy couture dài ren trắng kết hợp phần vải tuyn màu đen trễ vai từ bộ sưu tập thời trang cao cấp xuân hè 2020 của hãng hàng cao cấp. Jennie tối giản phụ kiện, chỉ thêm chiếc nơ satin đen trên mái tóc gợn sóng và nhẫn kim cương tinh xảo trên tay. (Đọc chi tiết)

Tỷ phú Amazon cầu hôn bạn gái bằng nhẫn kim cương 2,5 triệu USD

Ngày 22/5, Page Six dẫn nguồn tin thân cận tiết lộ Jeff Bezos và Lauren Sanchez đã đính hôn.

Đại diện của tỷ phú Amazon và nữ MC chưa phản hồi về thông tin trên. Tuy nhiên, cánh săn ảnh phát hiện Sanchez đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út trong kỳ nghỉ trên siêu du thuyền 500 triệu USD của bạn trai giàu có vào ngày 21/5. Cặp tình nhân hiện ở miền Nam nước Pháp để dự Liên hoan phim Cannes 2023.

Chuyên gia đá quý ước tính viên kim cương trên tay Sanchez có trọng lượng 20 carat, giá bán vào khoảng 2,5 triệu USD. (Đọc chi tiết)

Nước đi sai lầm của Khả Ngân?

Tiếp tục với dự án mua lại bản quyền, vai diễn tương tự trong Bác sĩ hạnh phúc, Khả Ngân dễ dàng khiến người xem nhớ đến hình tượng của cô trong Hậu duệ mặt trời bản Việt. Theo nhiều khán giả, diễn xuất của Khả Ngân so với thời Hậu duệ mặt trời đã cải thiện hơn, tuy vậy vẫn chưa thể chinh phục được người xem.

Không ít người nói công sức của Khả Ngân bị phí phạm sau khi thành công xây dựng danh tiếng nhờ hai phim truyền hình ăn khách của VFC là 11 tháng 5 ngày và Gia đình mình vui bất thình lình. (Đọc chi tiết)