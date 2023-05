Showbiz 22/5: Ca sĩ Thảo Trang lên tiếng về chuyện nghệ sĩ hết thời

TPO - Uẩn khúc rửa tiền của người mẫu Thái Thiên Phượng, gia đình lục đục sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời... là những tin tức đáng chú ý ngày 22/5.

Ca sĩ Thảo Trang chia sẻ hiện tại hai điều quan trọng nhất trong cuộc sống của cô là gia đình và âm nhạc. Cậu con trai Alex là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Thảo Trang.

Cô tâm sự: “Alex là cậu bé thông minh, hiểu chuyện, có khả năng quan sát, thích khám phá và đặc biệt là rất tình cảm. Alex thương bà ngoại và mẹ. Con nói yêu tôi mỗi ngày và luôn tự hào vì mẹ hát hay. Con trai chính là niềm vui lớn nhất của tôi”.Còn về chuyện tình cảm, nữ ca sĩ khẳng định luôn có một người ở bên cạnh cô.

Nói về sự nghiệp âm nhạc, Thảo Trang bày tỏ niềm hạnh phúc vì hoạt động nghệ thuật 15 năm nhưng vẫn luôn có chỗ đứng nhất định trong lòng công chúng. Cách đây không lâu, cô gây ấn tượng trong chương trình truyền hình với hình tượng Kỳ đà hoa.

Nữ ca sĩ cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về chuyện nghệ sĩ hết thời. Thảo Trang cho biết không ít lần cô bắt gặp những bình luận như vậy trên mạng xã hội dành cho bản thân chị hay những nghệ sĩ khác. “Bản lĩnh của người nghệ sĩ phải tự nhận thức được vị trí của mình ở đâu, tình cảm của khán giả dành cho mình như thế nào. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có hành trình hoạt động nghệ thuật lâu dài. Có những người phải chuyển qua một ngã rẽ khác. Điều đó tùy thuộc vào đam mê và lựa chọn của mỗi người.

Đặc biệt là những nghệ sĩ nữ như tôi sẽ có những quãng thời gian phải đi chậm lại để tập trung cho gia đình, con cái. Tôi cảm thấy con đường âm nhạc của mình còn rất dài. May mắn là tôi có giọng hát, thể hiện được nhiều thể loại khác nhau. Tôi sẽ hát đến cuối đời”, Thảo Trang bày tỏ.

Uẩn khúc rửa tiền của người mẫu Thái Thiên Phượng

Bạn bè và chồng của người mẫu bị sát hại Thái Thiên Phượng – những người hoạt động xã hội ở Hong Kong (Trung Quốc) - đã quyết liệt phủ nhận thông tin tổ chức phúc lợi động vật mà họ thành lập cùng mẫu nữ nhằm mục đích “rửa tiền”.

“Bốn người chúng tôi thành lập quỹ với tâm huyết muốn giúp đỡ, cưu mang chó, mèo bị bỏ rơi, không vì mục đích nào khác. Vợ tôi không may qua đời, tôi không chỉ chịu nỗi đau mất đi người bạn đời mà còn đối mặt với sự soi mói, chỉ trích, phỉ báng trên mạng xã hội… Điều này khiến chúng tôi bất lực và thất vọng dẫn đến tổ chức từ thiện đi vào bế tắc” – Chris nói trên SCMP. (Đọc chi tiết)

Gia đình lục đục sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời

Sau gần ba tháng ngày mất của NSƯT Vũ Linh, gia đình xảy ra lục đục giữa Hồng Loan (con gái) và Hồng Nhung, Hồng Phượng (em ruột và cháu gái) của nam nghệ sĩ.

Gia đình hai bên hiện lên tiếng sau những ồn ào trên mạng xã hội. Hồng Loan nói cô tuyệt nhiên không biết chuyện xây mộ cho cha. Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương từ chối làm việc vì người ký hợp đồng là nghệ sĩ Hồng Nhung, Hồng Phượng.

Trong khi đó, phía nghệ sĩ Hồng Phượng sao kê, làm rõ chuyện mang BH Media (công ty độc quyền hình ảnh NSƯT Vũ Linh) vào đám tang, liên quan chuyện tác quyền trên YouTube khiến nghệ sĩ Vũ Luân bị hiểu lầm. (Đọc chi tiết)

Sự độc hại của khán giả Việt

Making My Way của Sơn Tùng vừa bị Đen Vâu vượt mặt trên danh sách thịnh hành của YouTube. Vậy là sau gần 2 tuần, ca khúc mới của giọng ca người Thái Bình chính thức bị xô đổ, tương ứng việc sức hút của Making My Way đã suy giảm. Hai tuần qua, một loạt câu chuyện xảy ra liên quan đến Sơn Tùng và một trong số đó là đề tài quen thuộc, “đạo nhạc”.

Tố đạo nhạc vô căn cứ, định kiến những nghệ sĩ đi sau và áp đặt tiêu chuẩn âm nhạc quốc tế, đó là sự độc hại của một bộ phận khán giả Việt đang trực tiếp tạo sức ép đến giới ca sĩ. (Đọc chi tiết)

Diễn viên Hạ Quân Tường bị tố vụng trộm với nhiều phụ nữ

Theo Sina, tay săn ảnh nổi tiếng showbiz Cát Tư Tề khẳng định có bằng chứng ngoại tình của Hạ Quân Tường. Người này cho biết anh chụp lại được ảnh thần tượng Đài Loan, Trung Quốc nổi tiếng một thời hôn gái ở hộp đêm, sau đó đưa vào khách sạn.

"Hạ Quân Tường là tay chơi có tiếng. Nếu bị thách thức, tôi sẽ tung toàn bộ bằng chứng anh ấy nhiều lần trốn vợ vụng trộm với nhiều cô gái trẻ", Cát Tư Tề tuyên bố.

Sau khi bị tố ồn ào đời tư, công ty quản lý của Hạ Quân Tường không thừa nhận cũng chưa dám phủ nhận. Đại diện công ty trả lời nửa vời: "Chúng tôi không nắm lịch trình riêng của nghệ sĩ. Công ty không có quyền can thiệp, theo dõi khi không nằm trong phạm vi công việc. Chúng tôi đang liên hệ anh ấy để làm rõ". (Đọc chi tiết)