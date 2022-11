Hai chị em tìm thấy nhau sau gần 50 năm thất lạc

TPO - Từ những thông tin bà Minh cung cấp, Công an huyện Lộc Ninh đã tra cứu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đã tìm thấy một số thông tin về ông Phạm Văn Dung (SN 1961, hộ khẩu thường trú tại ấp 6A, xã Lộc Tấn) trùng khớp với người mà bà Minh tìm.

Chiều 15/11, lãnh đạo Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) thông tin, nhờ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đơn vị đã hỗ trợ, tìm ra người thân cho người dân địa phương sau gần 50 năm mất liên lạc.

Đại diện Công an huyện Lộc Ninh cho biết, vào chiều ngày 14/11, bà Phạm Thị Minh đến trụ sở đơn vị nhờ hỗ trợ tìm em trai tên Phạm Văn Dung (61 tuổi) đã bị thất lạc 47 năm.

Bà Minh cho hay, từ năm 1975 khi đó bà mới 19 tuổi, do hoàn cảnh gia đình cha mẹ mất, bà đã xuất cảnh sang Mỹ, để lại em trai sống cùng một người quen ở TP.HCM.

Sau khi sang Mỹ, bà Minh mất liên lạc với em trai. Từ đó đến nay, rất nhiều lần trở về Việt Nam, dù cố gắng kiếm tìm nhưng bà Minh không có bất cứ một thông tin nào về em trai.

Mới đây, bà Minh có dịp trở về Việt Nam du lịch cùng chồng con. Lần này, gia đình bà Minh đến thị xã Bình Long và huyện Lộc Ninh (Bình Phước), nơi hai chị em bà có thời gian sinh sống để tìm kiếm.

Từ những thông tin bà Minh cung cấp, Công an huyện Lộc Ninh đã tra cứu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đã tìm thấy một số thông tin về ông Phạm Văn Dung (SN 1961, hộ khẩu thường trú tại ấp 6A, xã Lộc Tấn) trùng khớp với người mà bà Minh tìm.

Trung tá Nguyễn Thị Lan, Đội trưởng đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an huyện Lộc Ninh cho hay, khi công an xã mời ông Dung đến vì có người nhận là chị gái đang tìm thì người này không tin. Tuy nhiên, sau khi được giải thích, ông Dung đến trụ sở công an.

“Cả hai sau khi gặp nhau nói chuyện cùng với thông tin trùng khớp, họ đã chắc chắn khẳng định chị em. Vụ việc cho thấy cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mang lại hiệu quả”, trung tá Lan chia sẻ.