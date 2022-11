“Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng hộ”

Thực hiện “Đợt cao điểm 90 ngày, đêm triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn quận Tây Hồ”, Công an quận Tây Hồ đã triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD gắn chip cho 100% công dân trên địa bàn quận Tây Hồ từ 14 tuổi trở lên theo quy định, đồng thời cấp định danh điện tử.

Bên cạnh đó là phương pháp “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng hộ” để tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân trên địa bàn cài đặt và sử dụng phần mềm VNeID trên điện thoại thông minh; tăng cường thực hiện các nội dung, giải pháp quản lý tạm trú, xác minh và trả lời xác minh theo hướng dẫn.

Đồng thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo bộ phận một cửa tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính vận động, hướng dẫn công dân làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp đối với trường hợp sử dụng chứng minh nhân dân 9 số, CCCD chưa gắn chíp khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, cán bộ chiến sĩ Công an quận Tây Hồ đang nỗ lực từng ngày, từng giờ, tăng ca, không quản ngày đêm, làm việc không có ngày nghỉ, ngày lễ, tăng thời gian thu nhận hồ sơ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cấp thẻ CCCD gắn chíp kích hoạt định danh điện tử cho người dân nhất là những người già yếu, tàn tật không thể tự đi lại.

Cùng với đó tuyên truyền đến các tổ dân phố, từng ngõ, ngách về tiện ích tuyệt vời của việc tích hợp định danh điện tử và sử dụng phần mềm VNeID. Đây là một nhiệm vụ rất cụ thể, thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm "vì dân phục vụ", thể hiện tình cảm gần gũi, thân thiết giữa lực lượng công an với nhân dân.

Đến tận nhà cấp CCCD gắn chip cho người già

Không chỉ làm xuyên những ngày nghỉ, ngày lễ những cán bộ, chiến sĩ công an còn đến tận nhà hỗ trợ làm CCCD gắn chip cho những người già yếu, người tàn tật. Bởi việc sử dụng CCCD gắn chip kích hoạt định danh điện tử giúp họ không phải mang theo nhiều giấy tờ, giảm thủ tục hành chính khi đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, việc sử dụng CCCD gắn chip là vô cùng thuận tiện và phù hợp với người lớn tuổi hay làm mất thẻ, bảo quản mất chữ mất số phải đi đổi, phù hợp cho người không rành công nghệ.

Bà N.T.M con của cụ T.(SN 1932, trú tại Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) xúc động trước sự nhiệt tình, tận tụy của các cán bộ Công an phường Nhật Tân đã đến tận nhà cấp CCCD cho người cao tuổi.

“Không biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn các chú công an, mẹ tôi năm nay đã 91 tuổi, cụ vẫn tỉnh táo, minh mẫn nhưng do tuổi già mẹ tôi mắc bệnh xương khớp, 2 chân đi lại khó khăn, dù hôm nay là chủ nhật nhưng các đồng chí vẫn đến giúp mẹ tôi. Sau này mỗi lần đưa mẹ đi khám bệnh tôi không phải mang nhiều loại giấy tờ đi nữa rồi” - bà M. chia sẻ.

Chỉ tính từ 15/9 đến nay, Công an quận Tây Hồ đã tiếp nhận giải quyết 1.654 hồ sơ cấp CCCD gắn chip; cấp, tích hợp 20.804 định danh điện tử; tiếp nhận, giải quyết 1.884 hồ sơ cư trú trực tiếp và qua dịch vụ công trực tuyến.

Theo Bộ Công an, sau 1 tháng thực hiện cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06, Công an tỉnh Lào Cai đã và đang nỗ lực thực hiện, có nhiều cách làm hay, sáng tạo góp phần đẩy nhanh tiến độ công việc.

Tính đến 31/10/2022, công an các đơn vị đã thu nhận và truyền về Bộ Công an 596.455 hồ sơ, trong đó có 551.216 hồ sơ đã được in thẻ và đang xử lý, đạt 95,01%, được Bộ Công an trả 544.722 thẻ, đã trả cho nhân dân 530.565 thẻ CCCD. Trong 1 tháng triển khai Kế hoạch cao điểm, Công an các đơn vị đã thu nhận hồ sơ cấp CCCD 4.029 trường hợp. Kết quả thu nhận hồ sơ cấp tài khoản Định danh điện tử mức độ 2, từ ngày 2/10 đến 31/10, Công an các đơn vị đã thu nhận 19.988 hồ sơ.

Còn tại tỉnh Hà Tĩnh, sau 15 ngày thực hiện cao điểm, từ ngày 10/10 đến ngày 25/10, Công an tỉnh đã hoàn thành theo đúng tiến độ được giao. Đã thu nhận 6.506/61.304 hồ sơ cấp mới CCCD cho công dân thường trú, 142/980 hồ sơ cho công dân tạm trú; 54.393/128.644 hồ sơ cấp tài khoản Định danh điện tử; tiếp nhận 2.411 hồ sơ cư trú, tiếp nhận qua cổng dịch vụ công 2.057 hồ sơ…