Bình Dương, Bình Phước, Đắk Lắk ra quân bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết

Bình Dương, Bình Phước ra quân bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết

Ngày 15/11, lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự trong toàn tỉnh Bình Dương và Bình Phước đã ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết dương lịch 2023, Tết nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 5/2/2023.

Trong thời gian này, trên các tuyến giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo các nhóm hành vi vi phạm về cơi nới thùng xe, chở hàng quá trọng tải, quá khổ giới hạn, nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định.

Trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa, giai đoạn trước Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự sẽ tập trung kiểm tra các hoạt động vận tải hàng hóa, khai thác tài nguyên khoáng sản, vận tải hành khách ngang sông theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm; các cảng, bến chưa đủ điều kiện hoạt động….Giai đoạn trong và sau Tết sẽ tập trung vào các đối tượng, địa bàn có hoạt động ngang sông, dọc sông theo tuyến cố định, các hoạt động du lịch, lễ hội, vui chơi, giải trí trên đường thủy nội địa.

Tại tỉnh Bình Phước, đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến 5/2/2023. Theo đó, lực lượng CSGT toàn tỉnh này sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho mọi tầng lớp nhân dân; duy trì 4 tổ công tác đặc biệt của Phòng CSGT Công an tỉnh để tuần tra khép kín địa bàn.

Các đội, trạm nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các nhóm hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe và đua xe trái phép. Lực lượng CSGT cũng sẽ phối hợp các lực lượng chức năng khác tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là trong dịp giáp tết Nguyên đán 2023.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, vi phạm. Tỉnh ủy Bình Dương nghiêm cấm đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị can thiệp vào việc xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Công an Đắk Lắk ra quân ngăn chặn tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng

Ngày 15/11, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức ra quân tấn công trấn áp tội phạm cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tại khuôn viên Công an tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm cán bộ chiến sĩ có mặt được trang bị các loại vũ khí, trang thiết bị hiện đại, cùng dự lễ ra quân.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, toàn lực lượng tiếp tục tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, hoạt động tín dụng đen, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tệ nạn cờ bạc, mại dâm…Trong đó lưu ý phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trong thời gian diễn ra vòng chung kết bóng đá thế giới- World Cup 2022, bắt đầu từ ngày 20/11.

Đồng thời, đấu tranh triệt xóa các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, các điểm trồng cây có chứa chất ma túy; tăng cường phát hiện đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm…Tập trung điều tra làm rõ các vụ án, phấn đầu tỉ lệ điều tra khám phá án đạt trên 85%, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%; phấn đấu kiềm giảm ít nhất 10% tội phạm hình sự so với cùng kỳ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy đề nghị lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, trưởng công an các huyện, thị xã, thành phố bám sát các chỉ tiêu công tác Bộ công an giao trong năm 2022. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, gắn với thực hiện các cao điểm, kế hoạch lớn đang triển khai, trọng tâm là: Cao điểm “90 ngày đêm” đảm bảo giải pháp hoàn thành chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định luật cư trú và Chiến dịch “68 ngày đêm”.

“Chỉ tiêu nào đến nay chưa hoàn thành phải đưa vào thực hiện trong đợt cao điểm nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của năm 2022. Đặc biệt là 3 chỉ tiêu: Chỉ tiêu bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã; chỉ tiêu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy và chỉ tiêu công tác QLNV của lực lượng an ninh”, Thiếu tướng Lê Vinh Quy nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, sau khi ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, đóng góp của lực lượng Công an Đắk Lắk trong năm 2022, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đề nghị các cấp ủy đảng, cơ quan, lực lượng công an tập trung thực hiện tốt đợt cao điểm ra quân phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Tại các địa bàn trọng điểm phức tạp chú trọng tuyên truyền để nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự quản cho các tầng lớp nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình, giám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ đối tượng.

Đồng thời, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, các hành vi, vi phạm pháp luật thường nổi lên trong dịp tết, nhất là trộm cắp, cướp giật tài sản, tội phạm buôn lậu, buôn bán hàng giả; hàng cấm, hàng kém chất lượng, vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm; tập trung triệt xóa các điểm tụ điểm phức tạp gây bất an trong nhân dân; hạn chế tối đa tình trạng đốt pháo nổ trong dịp tết nguyên đán.

“Thủ trưởng các đơn vị cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nếu để tình hình trên địa bàn, lĩnh vực được phân công, phụ trách quản lý diễn biến phức tạp thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương đó phải chịu trách nhiệm”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức diễu hành trên các tuyến đường của thành phố nhằm kêu gọi quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng đợt cao điểm.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được triển khai đồng loạt từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023. Riêng thành phố Buôn Ma thuột tiếp tục triển khai cao điểm đến hết lễ hội cà phê (15/3/2023).