Công an Hà Nội mở cao điểm trấn áp các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

TPO - Công an TP Hà Nội triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tăng cường đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ với các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen", tội phạm trong thanh thiếu niên… dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ngày 8/11, Công an TP Hà Nội thông tin, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đơn vị mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên nhiều lĩnh vực theo 2 giai đoạn (giai đoạn chuẩn bị từ ngày triển khai kế hoạch, đến ngày 15/11 và giai đoạn tấn công từ 15/11/2022 – 05/02/2023).

Cụ thể, trong đợt cao điểm, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách và hội nghị quốc tế tổ chức trên địa bàn Thủ đô, dịp Noel, Tết Dương lịch 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các lễ hội đầu xuân năm mới.

Đồng thời tăng cường đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ với các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen", tội phạm trong thanh thiếu niên, các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, các hành vi vi phạm liên quan đến “bóng cười”.

Đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người…

Lực lượng chức năng kịp thời tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án điểm nhằm phòng ngừa, răn đe tội phạm.

Cũng trong đợt cao điểm, các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố triển khai hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép, không để xảy ra tình trạng phức tạp về mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép trước, trong và sau Tết.

Song song với đó là tăng cường kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với địa bàn, cơ sở trên địa bàn thành phố.

Vẫn theo Công an TP Hà Nội, trong đợt cao điểm các đơn vị nghiệp vụ tập trung tuần tra, kiểm soát xử lý về trật tự an toàn giao thông, các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, triển khai các phương án phòng ngừa ùn tắc giao thông, nhất là trong dịp cuối năm và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

Đồng thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, không để xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép…