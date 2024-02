Hà Nội xảy ra 28 vụ phạm tội về trật tự xã hội trong dịp Tết

TPO - Công an TP Hà Nội cho biết, trong dịp Tết, địa bàn thành phố xảy ra 28 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 61 vụ so với 7 ngày liền kề trước đó), đã điều tra, khám phá 21 vụ, 57 đối tượng, đạt tỷ lệ 75%.

Ngày 15/2, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Báo cáo tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội đã bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện, chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Trọng tâm là hoạt động thăm hỏi, chúc Tết của các Đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, các điểm vui chơi công cộng trên địa bàn Thành phố; bảo đảm an ninh trật tự tại 32 trận địa bắn pháo hoa và “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Hồ Tây trong đêm Giao thừa thừa.

Đặc biệt, trong đêm giao thừa, Công an thành phố đã huy động 100% quân số gồm các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát bảo vệ, công an quận, huyện, thị xã, công an xã, phường, thị trấn, đồn, trạm trực chiến, bám sát cơ sở, địa bàn bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân vui xuân, đón Tết.

Công an quận, huyện, thị xã đã tăng cường trên 1.100 cán bộ, chiến sĩ cho Công an xã, phường, thị trấn, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự trong đêm giao thừa để hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp lực lượng Công an cơ sở tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm về pháo...

Theo Công an TP Hà Nội, trong dịp Tết, trên địa bàn thành phố xảy ra 28 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 61 vụ, tương đương 68,5% so với 7 ngày liền kề trước đó). Điều tra, khám phá 21 vụ, 57 đối tượng, đạt tỷ lệ 75%; xảy ra 26 vụ phạm pháp hình sự (giảm 52 vụ, tương đương 66,6% so với 7 ngày liền kề trước đó)…

Phát biểu tại buổi giao ban, thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an thành phố, Trung tướng Nguyễn Hải Trung ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng về những thành tích và kết quả đạt được của các đơn vị, địa bàn, thể hiện rõ qua việc hoàn thành xuất sắc các yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tết, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu các đơn vị, địa bàn tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo giữ vững an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các sự kiện văn hóa, lễ hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Không để tội phạm hoạt động phức tạp trở lại sau Tết; tập trung đánh mạnh tội phạm đường phố, trộm cắp, cướp giật; không để xảy ra tình trạng trông giữ phương tiện trái phép, sai phép; ăn xin chèo kéo. Chủ động các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là tại các điểm lễ hội, đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ người dân đi lại.

Lãnh đạo Công an thành phố cũng yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị, địa bàn tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các địa bàn dân cư, không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng. Cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm quy định về nồng độ cồn; giữ nghiêm tư thế, lễ tiết, tác phong trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác ngay từ đầu Xuân.