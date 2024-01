Trao bằng 'Tổ quốc ghi công' cho thân nhân chiến sỹ công an hy sinh khi vây bắt tội phạm

TPO - Sáng 31/1, Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với huyện Mường Lát tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sỹ Vi Văn Luân, cán bộ Công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Vi Văn Luân (sinh năm 1981) là người dân tộc Thái ở xã Tam Chung, huyện Mường Lát (tỉnh Thanh Hoá).

Tháng 9/2020, đồng chí Vi Văn Luân được điều động về Công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát theo đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã của Bộ Công an. Mặc dù ở cương vị công tác mới nhưng với tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận tụy với công việc, đồng chí Vi Văn Luân luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 6/2/2021, Công an huyện Mường Lát phối hợp với công an các xã trên địa bàn mật phục để bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ bản Tà Cóm (xã Trung Lý, huyện Mường Lát) đi bản Mau (xã Mường Lý, huyện Mường Lát). Trong quá trình vây bắt, nhóm tội phạm đã dùng súng kíp chống trả quyết liệt khiến thiếu tá Vi Văn Luân hy sinh.

Ghi nhận sự hy sinh của đồng chí Vi Văn Luân, ngày 7/2/2021, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ký quyết định thăng quân hàm trước niên hạn từ thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí Vi Văn Luân. Công an tỉnh Thanh Hóa và các ngành chức năng đã hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục gửi đến cấp có thẩm quyền giải quyết các chế độ, chính sách đối với đồng chí Vi Văn Luân.

Ngày 19/1/2024, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định về việc cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sỹ Vi Văn Luân, nguyên cán bộ Công an huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đại tá Phùng Xuân Tiến - Phó Giám đốc Công an tỉnh, và đồng chí Hà Văn Ca - Bí thư Huyện ủy Mường Lát, đã trao quyết định và bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân gia đình liệt sĩ Vi Văn Luân.

Phát biểu tại lễ công bố, đại tá Phùng Xuân Tiến thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa chia sẻ những mất mát, đau thương không gì bù đắp được đối với thân nhân gia đình liệt sỹ Vi Văn Luân. Mong rằng gia đình liệt sỹ Vi Văn Luân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, biến đau thương thành hành động, tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, góp phần công sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.