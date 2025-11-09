Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội: Trạm sạc phải theo tiêu chuẩn, không cho phép doanh nghiệp độc quyền

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hà Nội yêu cầu khẩn trương tháo gỡ các khó khăn liên quan đến đầu tư trạm sạc. Đồng thời các trạm sạc phải tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia, không doanh nghiệp nào được độc quyền mà phải bảo đảm phục vụ cộng đồng.

Liên quan đến chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, hạ tầng phát triển xe điện trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, chủ trương của thành phố chậm nhất đến năm 2030 phải hoàn thành chuyển đổi xe buýt, taxi sang sử dụng năng lượng sạch. Do đó, thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất và thuận lợi nhất.

Về phía các doanh nghiệp xe buýt, taxi, Hà Nội yêu cầu sớm xây dựng, công bố tiêu chí "sao" để đánh giá chất lượng phục vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ vào quản lý, điều hành. Các sở, ngành thực hiện hậu kiểm, bảo đảm phục vụ Nhân dân được chất lượng, hiệu quả.

z6933368809986-eceb29ab826b328cfbbe2c1900cbda27-1755877129.jpg
Ảnh minh họa

Đối với vấn đề trạm sạc, Phó Chủ tịch TP Hà Nội lưu ý, các vị trí đủ điều kiện thì cho làm thí điểm ngay. Tuy nhiên, trạm sạc, đầu sạc phải tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia, không doanh nghiệp nào được độc quyền mà phải bảo đảm phục vụ cộng đồng. Các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương xác định quỹ đất, nguồn điện để lập quy hoạch mạng lưới trạm sạc. Xác định được địa điểm nào làm trạm sạc thì phải bảo đảm ưu tiên đủ nguồn điện cấp ngay. Hạ tầng trạm sạc phải đi trước một bước.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu: "Các đơn vị tham gia thí điểm phải cam kết đồng hành cùng Thành phố trong thực hiện mục tiêu chuyển đổi "xanh". Thành phố sẽ sớm ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp cho các doanh nghiệp, người dân trong việc chuyển đổi phương tiện "xanh". Trong cơ chế, chính sách phải có những ưu tiên hỗ trợ cụ thể cho các doanh nghiệp có cam kết đồng hành mạnh mẽ với công cuộc chuyển đổi "xanh" của Chính phủ.
Về hạ tầng phát triển trạm sạc điện, Tổ công tác liên ngành Hà Nội đã phối hợp với UBND các phường khảo sát thực địa tại 10 phường với tổng cộng 52 vị trí (9 phường trong Vành đai 1 và 1 phường ngoài Vành đai 1).

Đây là các vị trí đất công cộng, đất trụ sở cơ quan nhà nước, công viên, vườn hoa, vỉa hè một số tuyến phố lớn, cơ bản phù hợp để lắp đặt trạm sạc ô tô, xe máy và tủ đổi pin. Tuy nhiên, hiện chưa có quy trình, thủ tục thu hồi, bàn giao đất, cơ chế lựa chọn nhà đầu tư, cũng như quy định về vận hành, thu phí và quản lý tài chính, đặc biệt với trạm trong khuôn viên cơ quan nhà nước.

Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc nêu trên, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị hướng dẫn, đề xuất phương án tháo gỡ, đề xuất trình tự, thủ tục có thể vận dụng, áp dụng (tương ứng với từng loại hình đất đã khảo sát) để làm căn cứ tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét, chấp thuận triển khai.

Trần Hoàng
#Chuyển đổi phương tiện giao thông xanh #Phát triển hạ tầng trạm sạc điện #Tiêu chuẩn và quy chuẩn trạm sạc #Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xanh #Quy hoạch đất và nguồn điện cho trạm sạc #Ứng dụng công nghệ trong vận hành xe công cộng #Quản lý và vận hành trạm sạc công cộng #Chuyển đổi xe buýt #taxi sang năng lượng sạch #Thúc đẩy phát triển phương tiện xanh tại Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục