Hà Nội: Trạm sạc phải theo tiêu chuẩn, không cho phép doanh nghiệp độc quyền

TPO - Hà Nội yêu cầu khẩn trương tháo gỡ các khó khăn liên quan đến đầu tư trạm sạc. Đồng thời các trạm sạc phải tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia, không doanh nghiệp nào được độc quyền mà phải bảo đảm phục vụ cộng đồng.

Liên quan đến chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, hạ tầng phát triển xe điện trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, chủ trương của thành phố chậm nhất đến năm 2030 phải hoàn thành chuyển đổi xe buýt, taxi sang sử dụng năng lượng sạch. Do đó, thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất và thuận lợi nhất.

Về phía các doanh nghiệp xe buýt, taxi, Hà Nội yêu cầu sớm xây dựng, công bố tiêu chí "sao" để đánh giá chất lượng phục vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ vào quản lý, điều hành. Các sở, ngành thực hiện hậu kiểm, bảo đảm phục vụ Nhân dân được chất lượng, hiệu quả.

Ảnh minh họa

Đối với vấn đề trạm sạc, Phó Chủ tịch TP Hà Nội lưu ý, các vị trí đủ điều kiện thì cho làm thí điểm ngay. Tuy nhiên, trạm sạc, đầu sạc phải tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia, không doanh nghiệp nào được độc quyền mà phải bảo đảm phục vụ cộng đồng. Các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương xác định quỹ đất, nguồn điện để lập quy hoạch mạng lưới trạm sạc. Xác định được địa điểm nào làm trạm sạc thì phải bảo đảm ưu tiên đủ nguồn điện cấp ngay. Hạ tầng trạm sạc phải đi trước một bước.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu: "Các đơn vị tham gia thí điểm phải cam kết đồng hành cùng Thành phố trong thực hiện mục tiêu chuyển đổi "xanh". Thành phố sẽ sớm ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp cho các doanh nghiệp, người dân trong việc chuyển đổi phương tiện "xanh". Trong cơ chế, chính sách phải có những ưu tiên hỗ trợ cụ thể cho các doanh nghiệp có cam kết đồng hành mạnh mẽ với công cuộc chuyển đổi "xanh" của Chính phủ.

Về hạ tầng phát triển trạm sạc điện, Tổ công tác liên ngành Hà Nội đã phối hợp với UBND các phường khảo sát thực địa tại 10 phường với tổng cộng 52 vị trí (9 phường trong Vành đai 1 và 1 phường ngoài Vành đai 1).

Đây là các vị trí đất công cộng, đất trụ sở cơ quan nhà nước, công viên, vườn hoa, vỉa hè một số tuyến phố lớn, cơ bản phù hợp để lắp đặt trạm sạc ô tô, xe máy và tủ đổi pin. Tuy nhiên, hiện chưa có quy trình, thủ tục thu hồi, bàn giao đất, cơ chế lựa chọn nhà đầu tư, cũng như quy định về vận hành, thu phí và quản lý tài chính, đặc biệt với trạm trong khuôn viên cơ quan nhà nước.

Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc nêu trên, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị hướng dẫn, đề xuất phương án tháo gỡ, đề xuất trình tự, thủ tục có thể vận dụng, áp dụng (tương ứng với từng loại hình đất đã khảo sát) để làm căn cứ tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét, chấp thuận triển khai.