Hà Nội thu hơn 110.000 tỷ đồng từ du lịch

Ngày 30/12, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành du lịch năm 2025.

Các chỉ tiêu du lịch đều có mức tăng trưởng cao, vượt các mục tiêu, kế hoạch đề ra, khách du lịch tăng 40,8% so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 27,86 triệu lượt khách, trong đó gồm 6,35 triệu lượt khách quốc tế (có 4,47 triệu lượt khách quốc tế có lưu trú). Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 110.000 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm 2023.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, Hà Nội tiếp tục khẳng định là một trong hai trung tâm phân phối khách du lịch lớn nhất cả nước, là đầu tàu trong thúc đẩy sự phát triển du lịch của vùng Đồng bằng sông Hồng, miền Bắc cũng như cả nước.

Đến nay, Hà Nội đã khai trương hơn 20 sản phẩm du lịch ban đêm, hình thành 7 không gian, tuyến phố đi bộ kết hợp dịch vụ, ẩm thực ban đêm thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm như: Phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, phố đi bộ Trần Nhân Tông…

Đối với thị trường quốc tế, Hà Nội tiếp tục khẳng định được vị trí, hình ảnh, thương hiệu là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn, đặc sắc hàng đầu trong khu vực cũng như trên thế giới. TP. Hà Nội được vinh dự đón nhận nhiều giải thưởng lớn, nổi bật như giải thưởng “Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á”; “Điểm đến Thành phố golf tốt nhất thế giới năm 2024” do Tổ chức World Travel Awards trao tặng; nằm trong nhóm “100 điểm đến thành phố hấp dẫn nhất thế giới năm 2024”...

Sở Du lịch Hà Nội đặt mục tiêu thu hút trên 30 triệu du khách đến Thủ đô trong năm 2025, trong đó có 7 triệu lượt khách du lịch quốc tế (gồm 5 triệu lượt khách có lưu trú). Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 130.000 tỷ đồng, tăng 26,1% so với ước thực hiện năm nay.

Để thực hiện mục tiêu này, ngành du lịch Hà Nội sẽ tổ chức nghiên cứu, đánh giá thị trường khách du lịch (nội địa và quốc tế) để xây dựng và phát triển dịch vụ, sản phẩm, cơ sở hạ tầng du lịch chuyên nghiệp, phục vụ nhu cầu đa dạng của du khách; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về du lịch...

Sở Du lịch Hà Nội sẽ ưu tiên nghiên cứu xây dựng các tour, sản phẩm du lịch văn hóa trải nghiệm gắn với du lịch đêm trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa truyền thống. Xây dựng, hoàn thiện các tuyến mới hướng phía Bắc từ trung tâm thành phố; nâng cấp các dịch vụ du lịch tại các không gian, tuyến phố đi bộ; tổ chức một số chương trình, nội dung, hình thức nhằm tiếp tục đẩy mạnh, phát triển các sản phẩm du lịch là thế mạnh của Hà Nội như du lịch ẩm thực, du lịch MICE, du lịch chăm sóc sức khỏe…

Đặc biệt, ngành du lịch Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch đường sông kết nối các điểm đến du lịch dọc khu vực sông Hồng, sông Đuống, tiến tới mở rộng tuyến du lịch từ bến Chương Dương Độ đi khu vực Sơn Tây, Ba Vì.

Kiên Giang năm nay đón gần 10 triệu lượt khách, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước gần 1 triệu lượt, tăng gần 71% so với cùng kỳ, du lịch mang về tổng thu trên 25.000 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ.

Về phát triển kinh tế, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Kiên Giang đạt 7,5% (vượt kế hoạch 0,8%). Trong đó, sản lượng lúa toàn tỉnh đạt trên 4,6 triệu tấn (tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước), sản lượng thủy sản đạt hơn 815.000 tấn (tăng hơn 2%). Thu ngân sách Kiên Giang gần 17.000 tỷ đồng, ước chi trên 22.300 tỷ đồng. Dự kiến, hết năm tài chính (tháng 1/2025), giải ngân đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch.

Nhật Huy