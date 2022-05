Hà Nội: Rơi thang máy ở nhà dân, 2 người thiệt mạng

TPO - Sau hai năm 2020-2021 không tổ chức được do dịch COVID-19, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức chương trình Đoàn kiều bào thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 từ ngày 13-25/5/2022 với sự tham dự của hơn 40 kiều bào đến từ 17 quốc gia trên thế giới cùng nhiều phóng viên báo chí trong nước, phóng viên kiều bào.

TPO - Hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng nỗ lực dập tắt đám cháy tại Công ty may Woochang Việt Nam (cụm công nghiệp Trảng Nhật, xã Điện Thắng Trung, TX Điện Bàn, Quảng Nam). Hỏa hoạn xảy ra tại phân xưởng may của nhà máy và lan rộng khu vực xung quanh, đến 16 giờ hôm nay vẫn chưa được khống chế.