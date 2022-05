Buôn gỗ lậu, gây tai nạn chết người rồi thay tên đổi họ trốn truy nã gần 30 năm

TPO - Trần Xuân Vũ (21 tuổi, trú ở tỉnh Đắk Lắk, tạm trú phường Cẩm Châu, TP Hội An) bị khởi tố để điều tra về hành vi giết người và cố ý gây thương tích do liên quan vụ nổ súng tại phố cổ Hội An.