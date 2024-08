Hà Nội: Quận Hoàng Mai đón đợt mưa lớn hiếm gặp

TPO - Chỉ trong một giờ đồng hồ, lượng mưa trút xuống quận Hoàng Mai (Hà Nội) lên tới 150mm, là cường độ mưa rất lớn, hiếm gặp. Nhiều khu vực khác ở Hà Nội như Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa cũng đón mưa rất lớn trong chiều tối và tối nay (13/8).

Do ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục qua miền Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối nay (13/8), một đợt mưa rất lớn đã bao phủ nhiều khu vực ở Hà Nội, trong đó khu vực trung tâm, phía Đông và phía Nam của Hà Nội là trọng tâm của đợt mưa lớn này.

Quận Hoàng Mai là nơi ghi nhận lượng mưa lớn nhất. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, từ 16h50 đến 18h50, lượng mưa ghi nhận tại trạm bơm Yên Sở của Hoàng Mai lên tới hơn 150mm. Một điểm đo khác của quận này có lượng mưa trong một giờ lên tới hơn 100mm.

Cùng với Hoàng Mai, nhiều quận huyện khác của thành phố cũng ghi nhận lượng mưa rất lớn như tại quận Hoàn Kiếm, lượng mưa trong một giờ đồng hồ lên tới trên 90mm. Quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, lượng mưa trong một giờ đồng hồ hơn 80mm. Đông Anh, Thanh Trì, Long Biên cũng ghi nhận lượng mưa khá lớn.

Các quận huyện phía Tây và phía Bắc thành phố cũng ghi nhận mưa rào rải rác nhưng lượng mưa không lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, với lượng mưa rất lớn trong chiều tối và tối nay, nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội có thể bị ngập úng với độ sâu phổ biến từ 15-30cm.

Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, với những trận mưa có cường độ trên 100mm/h, thành phố dự kiến sẽ xuất hiện 30 điểm úng ngập, gây khó khăn về đi lại.

Dự báo trong ngày mai (14/8), rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió tiếp tục tác động đến thời tiết Hà Nội. Khu vực này sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cùng với Thủ đô, hôm nay, nhiều tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa cũng ghi nhận mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h chiều nay có nơi trên 60mm như Cao Bồ (Hà Giang) 86.8mm, An Bình (Hòa Bình) 70.6mm, Quang Trung (Lạng Sơn) 68.3mm, Phúc Lương (Thái Nguyên) 62.2mm.

Dự báo từ nay đến sáng 14/8, miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 100mm. Từ chiều 14/8, mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, đêm 13/8 và ngày 14/8, Thanh Hóa và Nghệ An cũng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.