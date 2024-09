Hà Nội: Nhiều khu vực ngoại thành ngập sâu

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 3, một số khu vực tại các huyện ngoại thành đã bị ngập nước. Trong đó, có nơi ngập sâu đến 2m.

Theo UBND xã Vật Lại (huyện Ba Vì), đến chiều ngày 9/9, trên địa bàn xã có 3 thôn bị ngập là Vật Lại 1, 2, 3 (nội đồng, khu dân cư), gây thiệt hại về tài sản và vật nuôi. Ngoài ra, khu vực Trường Mầm non khu trung tâm xã ngập tới 30 - 40cm

Thống kê cho thấy, đến chiều ngày 9/9, toàn xã có 33 hộ bị nước ngập. Ngoài ra, diện tích lúa không thu hoạch được 17ha, diện tích thủy sản là 7ha, 2.300 con gia cầm bị chết. Nguyên nhân là do dòng nước từ hồ Suối Hai được tháo đập tràn.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Chủ tịch UBND xã Vật Lại cho biết, để ứng phó với tình trạng nước ngập ngày càng dâng cao, đội ứng trực xã phối hợp với nhân lực tại thôn hỗ trợ các hộ dân di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn. Theo dự báo, mưa sẽ còn kéo dài nên tình trạng ngập sâu sẽ còn tiếp diễn, vì vậy UBND xã đã lên kế hoạch, phương án để hỗ trợ người dân, trong đó có mua nước, đồ ăn khô.

Ngoài xã Vật Lại, do nước sông Tích dâng cao, một số khu vực huyện Quốc Oai bị ngập sâu. Ví như, tại xã Cấn Hữu, một số nơi ngập đến 2m, người dân phải dùng thuyền để di chuyển.

Còn theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Chương Mỹ, lượng mưa trên địa bàn huyện tính từ 15h30 ngày 6/9 đến 6h30 ngày 9/9 là 183,2mm. Mực nước trên sông Bùi tính đến 6h30' cao 6,95m (mức báo động 3 là 7m). Hồ Đồng Sương, Văn Sơn, Miễu đều vượt ngưỡng tràn.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Chương Mỹ đã tổ chức trực 24/24h để theo dõi diễn biến tình hình thời tiết và các sự cố xảy ra để có biện pháp khắc phục kịp thời. Đồng thời tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3 các xã vùng hữu Bùi, các hồ, đập, đê Bùi, các trạm bơm tiêu và các điểm ngập úng cục bộ, chỉ đạo tiêu thoát nước, khơi thông dòng chảy.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới kết hợp áp cao lục địa tăng cường, từ đêm nay (9/9) đến sáng 11/9, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Mực nước sông Bùi, sông Tích được dự báo sẽ tiếp tục lên.