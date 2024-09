Nước sông Hồng dâng cao mức báo động, di dời khẩn cấp 289 hộ dân

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to đến rất to kèm dông lốc. Nước trên sông Hồng ở mức báo động 3 và đang tiếp tục dâng cao trong sáng 9/9, khiến nhiều diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại nặng, nhà cửa bị chìm trong nước, 289 hộ dân phải di dời khẩn cấp.