Bão số 3 gây mưa lớn, Nghệ An di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn

Huy động 24.000 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng khắc phục hậu quả bão số 3

Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 và nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, ngập úng cục bộ sau hòa lưu bão, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều biện pháp sẵn sàng ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Lực lượng thường trực bảo đảm canh trực 100% quân số, rà soát, hệ thống kho, trạm bảo đảm an toàn khi có mưa, bão.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị đóng quân trên địa bàn đã xây dựng phương án sẵn sàng huy động gần 24.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ; trên 200 phương tiện gồm ô tô, tàu, xuồng và hàng ngàn phao cứu sinh, bảo đảm thông suốt hệ thống thông tin liên lạc trong xử lý các tình huống. Các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, trang bị theo phương châm "4 tại chỗ"; sẵn sàng phối hợp với lực lượng chi viện của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của bão, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.