CSGT Bắc Giang kịp thời cứu nữ công nhân gặp nạn do bão số 3

TPO - Một nữ công nhân ở huyện Lạng Giang (Bắc Giang) trên đường đi làm về gặp bão số 3 bị nạn đã được CSGT tỉnh Bắc Giang kịp thời cứu giúp.

Theo đó, hồi 18 giờ 15 phút ngày 7/9, Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang do Thiếu tá Giáp Văn Khương - Phó Trưởng phòng là tổ trưởng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ứng phó với cơn bão số 3 tại địa bàn thành phố Bắc Giang.

Lúc này, tổ công tác phát hiện phía trước có người điều khiển xe mô tô gặp nạn đang cầu cứu. Tổ công tác đã nhanh chóng có mặt để kịp thời ứng cứu. Được biết, người gặp nạn là chị Trịnh Thị Minh Tâm (SN 2005, trú tại thôn Phúc Mãn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Chị Tâm đang là công nhân tạị một khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Chị Tâm điều khiển xe mô tô biển số 98B3-446.40 đi từ công ty về nhà, đến đoạn đường Trần Hưng Đạo, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, chị bị gió thổi làm đổ xe xuống mặt đường gây hỏng tay ga, không đề nổ được máy.

Tại thời điểm chị Tâm gặp sự cố, trời đang mưa rất to, gió thổi mạnh kèm theo dông lốc, xe hỏng, đoạn đường tối vắng, quãng đường từ nơi hỏng xe về nhà gần 5km, trong phạm vi 500 mét không có nhà dân sinh sống. Khi phát hiện sự việc, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đã kịp thời hỗ trợ, sử dụng xe chuyên dụng đưa chị Tâm và phương tiện hư hỏng về nhà an toàn.