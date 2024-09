Bắc Giang di chuyển khẩn cấp 20 hộ dân ở khu chung cư cũ tránh bão số 3

TPO - Ngày 7/9, lực lượng chức năng TP Bắc Giang phối hợp với UBND phường Trần Nguyên Hãn tổ chức hỗ trợ di dời hộ dân từ các tòa chung cư cũ trên địa bàn phường đến nơi an toàn khi bão số 3 đổ bộ.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, từ 15 chiều 7/9, ở TP Bắc Giang bắt đầu gió to kèm theo mưa. Gió to khiến cây ở một số tuyến đường bị đổ, nhưng không gây thiệt hại về người và tài sản. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xử lý cây bị đổ. Người dân ở TP Bắc Giang cũng hạn chế ra ngoài đường ở trong nhà tránh bão số 3.

Trước đó, sáng sớm 7/9, UBND TP Bắc Giang và phường Trần Nguyên Hãn đã tổ chức lực lượng tuyên truyền, vận động hơn 20 hộ dân sinh sống rải rác tại 8 tòa chung cư cũ đã xuống cấp di chuyển khẩn cấp đến nơi ở mới để bảo đảm an toàn.

Lãnh đạo UBND phường Trần Nguyên Hãn cho biết, phường Trần Nguyên Hãn đã bố trí phương tiện đưa người dân đến nhà văn hóa tổ dân phố số 6. Chính quyền đã chuẩn bị chăn màn, hệ thống điều hòa, thực phẩm, nước uống, thiết bị y tế... phục vụ người dân, nhất là người già và trẻ em.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, toàn bộ lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động được huy động để hỗ trợ công tác phòng chống bão số 3. Công an các huyện và thành phố khác trong tỉnh Bắc Giang huy động 50% quân số phục vụ phòng chống bão số 3.

Lãnh đạo Điện lực Bắc Giang cho biết, tại huyện Sơn Động, do ảnh hưởng của bão số 3 nên một số đường dây điện gặp sự cố gây mất điện cục bộ trên địa bàn huyện. Điện lực Bắc Giang và huyện Sơn Động đang khắc phục sự cố.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang, tính đến đầu giờ chiều 7/9, trên địa bản tỉnh Bắc Giang chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản do bão số 3.