Hà Nội nhận quyết định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

TPO - Ngày 26/9, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đón nhận Quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 cùng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết: Thành phố luôn kiên định quan điểm phát triển theo hướng “xanh - hài hòa - bền vững”, lấy nông thôn làm nền, đô thị làm động lực, di sản làm bản sắc, văn hóa làm cốt lõi, Nhân dân làm chủ thể. Từ đó đã sớm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước thành hành động cụ thể, với những cách làm thực tiễn, sáng tạo.

Tại Lễ công bố, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trao tặng Bằng công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024.

Năm 2024, 100% xã của Hà Nội đạt chuẩn NTM, trong đó: 229 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (60%). 109 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (29%). 18/18 huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM (100%). Trong đó có 6/17 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao (35%). Hà Nội cũng dẫn đầu cả nước về chương trình OCOP với 3.463 sản phẩm (chiếm 21% cả nước), trong đó có 9 sản phẩm 5 sao.

Đây là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước; là kết quả của tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng, chung sức của toàn thể Nhân dân Thủ đô.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM không phải là điểm kết thúc mà là bước khởi đầu cho chặng đường phát triển mới. Trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội tiếp tục xác định Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn là nền tảng quan trọng trong tiến trình phát triển. Thời gian tới TP Hà Nội sẽ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố phát biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đánh giá, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng nhằm phát triển toàn diện nông thôn Việt Nam cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, được cả hệ thống chính trị nỗ lực, bền bỉ triển khai thực hiện suốt 15 năm qua. Trong đó, Thành phố Hà Nội vinh dự là 1 trong 13 địa phương trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhận định, Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến - vừa phản chiếu sự năng động trong phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, vừa lưu giữ hồn cốt văn hóa, đời sống tinh thần, cùng những giá trị bền sâu của tình đất, tình người.

"Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cùng với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã đưa Hà Nội trở thành địa phương nằm trong top đầu cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. ”, ông Lê Minh Hoan cho biết.

Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM đi vào chiều sâu, bền vững, gắn với bản sắc văn hóa Thủ đô. NTM không chỉ là danh hiệu, mà là dấu ấn tinh thần; không chỉ là cột mốc đạt được, mà là chặng đường để tri ân những con người lặng lẽ góp công, góp sức suốt bao năm qua...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể có thành tích trong xây dựng Nông thôn mới.

“Hà Nội hãy phát động phong trào “Mỗi cộng đồng một sáng kiến, mỗi lãnh đạo xã một sáng kiến”. Khi đó, bức tranh nông thôn Hà Nội sẽ đa dạng, rực rỡ, giàu cảm xúc. Hãy tiếp tục đi cơ sở, lắng nghe bà con, cùng bà con làm, cùng bà con sửa, cùng bà con mơ ước. Hãy biến từng mô hình, sáng kiến, làng nghề, hợp tác xã thành hạt mầm của những đổi thay lớn lao”, Phó Chủ tịch Quốc hội, nhận định.