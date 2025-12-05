Hà Nội 'chốt' hạn hoàn thành giải phóng mặt bằng 7 cầu vượt sông Hồng

TPO - Hà Nội yêu cầu 19 xã, phường hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 31/12/2025, để triển khai 7 cây cầu qua sông Hồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành công văn về việc thực hiện chỉ đạo Thông báo 88 của Thành ủy ngày 1/12/2025.

Theo đó, UBND TP Hà Nội chỉ đạo các nội dung liên quan đến 7 cây cầu qua sông Hồng đang xây dựng tại Thủ đô.

Về công tác giải phóng mặt bằng, lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường: Tây Hồ, Hồng Hà, Bồ Đề, Đông Anh, Thanh Trì, Nam Phù, Bát Tràng, Cửa Nam, Hồng Hà, Long Biên, Bồ Đề, Hai Bà Trưng, Thượng Cát, Thiên Lộc, Phúc Thọ, Mê Linh, Ô Diên, Hồng Vân, Thư Lâm (thành phố Hà Nội); cùng với đó đề nghị UBND các xã: Văn Giang, Phụng Công, Mễ Sở (tỉnh Hưng Yên) và các đơn vị liên quan, hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31/12/2025 để bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) công trình giao thông thành phố Hà Nội.

Công trường thi công cầu Tứ Liên

Các Sở, ngành Thành phố có trách nhiệm phối hợp với các xã, phường, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông thành phố Hà Nội tập trung di chuyển công trình ngầm nổi đáp ứng theo các giai đoạn thi công, hoàn thành toàn bộ trước Quý I/2026.

Hà Nội giao UBND các xã, phường trên tiếp tục rà soát, đề xuất các cơ chế, chính sách trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư... Đề xuất đưa vào dự thảo Nghị quyết về cơ chế đặc thù của Thành phố đang xây dựng trình Quốc hội và cập nhật trong quá trình sửa đổi Luật Thủ đô.

Về tiến độ triển khai các dự án, UBND TP Hà Nội giao Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông thành phố Hà Nội, UBND các phường, xã nêu trên chỉ đạo các nhà thầu xây lắp, di chuyển, phá dỡ công trình tập trung huy động toàn bộ nhân lực, thiết bị, máy móc tổ chức thi công đồng loạt các hạng mục công trình trên toàn tuyến theo nguyên tắc "cuốn chiếu"; khẩn trương vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, phát động phong trào thi đua với tinh thần "3 ca, 4 kíp"; đảm bảo hoàn thành 3 cây cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi theo đúng tiến độ và phấn đấu hoàn thành trước khi Hội nghị APEC 2027 diễn ra.

UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu thành phố văn bản đề nghị UBND các tỉnh: Phú Thọ, Ninh Bình về nguồn cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án đầu tư; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư các đơn vị có liên quan của thành phố phối hợp chặt chẽ, làm việc với cơ quan chức năng của các tỉnh trên để đảm bảo cung cấp đủ nguồn vật liệu xây dựng cho việc thi công các Dự án theo chỉ đạo của Chính phủ...