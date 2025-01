Hà Nội cấm nhiều tuyến đường phục vụ chương trình 'Rực rỡ Thăng Long'

Trong các ngày 26 và 28/1, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Thăng Long”.

Để bảo đảm ANTT và TTATGT phục vụ chương trình, Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện, cụ thể như sau:

Thời gian, đối tượng và tuyến đường tạm cấm hoạt động

Từ 13h ngày 26/1 (ngày 27 Tết) đến 1h ngày 27/1 (ngày 28 Tết) và từ 17h ngày 28/1 (ngày 29 Tết) đến 1h ngày 29/1 (ngày 1 Tết): Cấm các xe ô tô tải từ 3,5 tấn trở lên, xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu ưu tiên, xe phục vụ chương trình, xe buýt) hoạt động trên các tuyến đường: Mễ Trì, Châu Văn Liêm, Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồng Đô, Vườn Cam, Tân Mỹ, Tân An Bình, Mỹ Đình 2, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Cơ Thạch, Trịnh Văn Bô, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Văn Giáp, K2.

Từ 17h ngày 26/1 (ngày 27 Tết) đến 1h ngày 27/1 (ngày 28 Tết) và từ 17h ngày 28/1 (ngày 29 Tết) đến 1h ngày 29/1 (ngày 1 Tết): Cấm tất cả các phương tiện (trừ xe có phù hiệu ưu tiên, xe phục vụ chương trình) hoạt động trên các tuyến đường: Lê Quang Đạo (đoạn từ Tân Mỹ đến Mễ Trì); Lê Đức Thọ (đoạn từ Tân Mỹ đến Trần Hữu Dực); Tân Mỹ, Hồng Đô, Tân An Bình, Vườn Cam, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Văn Giáp, K2.

Các tuyến đường hạn chế phương tiện:

Trong thời gian trên, tổ chức phân luồng, hạn chế các phương tiện hoạt động trên một số tuyến đường: Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu, Đại lộ Thăng Long, Xuân Phương, đường 70 (đoạn từ Cầu Diễn đến Đại lộ Thăng Long), Châu Văn Liêm.

Hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế

Các phương tiện từ các huyện phía Tây về các quận Trung tâm Thành phố (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa) theo Quốc lộ 32 đi Tỉnh lộ 70 hoặc Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng vào trung tâm Thành phố; các phương tiện từ các quận trung tâm Thành phố đi các huyện phía Tây đến Xuân Thủy đi Hồ Tùng Mậu hoặc Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long – Tỉnh lộ 70 – Quốc lộ 32 hoặc từ Phạm Hùng – Đại lộ Thăng Long – Quốc lộ 21A.

Các phương tiện từ các quận, huyện phía Bắc (Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) đi các quận, huyện phía Nam (Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên) theo đường Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Vành đai 3 trên cao và ngược lại.

Để phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông phục vụ chương trình nghệ thuật, yêu cầu tất cả các đối tượng tham gia giao thông phải tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và công tác chỉ huy, hướng dẫn, phân luồng giao thông của lực lượng chức năng.

Đề nghị nhân dân đến xem chương trình nghệ thuật lựa chọn các phương tiện công cộng; nếu sử dụng phương tiện cá nhân, khi đến khu vực tổ chức gửi phương tiện tại các địa điểm trông giữ xe bên ngoài phạm vi hạn chế, tạm cấm và đi bộ qua các chốt kiểm soát vào khu vực tổ chức chương trình theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.