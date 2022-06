Hạ nhiệt giá xăng dầu, hai bộ cần sớm chốt giải pháp

TPO - Lần sửa đổi này của Liên minh châu Âu (EU) đem đến tin mừng cho hàng loạt doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam khi chính thức đưa các loại bún, miến, phở ra khỏi danh mục bổ sung giấy Chứng nhận An toàn thực phẩm theo Phụ lục 2 Quy định số (EU) 2021/2246 sửa đổi bổ sung Quy định (EU) 2019/1793.

Tạp chí danh tiếng The Global Economics Times Anh quốc vừa trao giải Sản phẩm Fintech mới tốt nhất 2022 - Best New Fintech Product cho "Bay trước - Trả sau", một sản phẩm công nghệ kết hợp giữa Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet và giải pháp tài chính tiêu dùng MOVI.