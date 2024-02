Golf Việt Nam trước cơ hội trở thành trung tâm golf của châu Á

Sau cuộc gặp của Chủ tịch The R&A Niall Farquharson với chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VG Corp (đơn vị sáng lập và đầu tư ứng dụng VHandicap) Võ Duy Nghĩa tại Thái Lan mới đây, đích thân Tổng giám đốc phát triển The R&A Phil Anderton đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ông Phil Anderton đi cùng với 2 đại diện của tổ chức, đã tham gia một loạt các hoạt động, sự kiện nổi bật. Ông Vũ Nguyên - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) cùng với ông Bạch Cường Khang - Phó Tổng thư ký, Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia là những đại diện cấp cao của VGA đã tiếp đón và dẫn đoàn đi thăm rất nhiều trung tâm, cơ sở hoạt động golf tại Hà Nội.

Đáng chú ý là sự kiện bảo trợ của The R&A, VGA cho Dự án ươm mầm tài năng golf trẻ. Điểm nhấn của dự án là phổ cập golf cho trẻ em, gia đình và đặc biệt đưa môn thể thao này vào các trường học.

Lần này, Tổng giám đốc phát triển The R&A ông Phil Anderton cũng nhận lời mời đến với VG Corp để trao đổi và đưa ra nhiều hành động cụ thể mạnh mẽ hơn cho sự phát triển golf Việt.

The R&A cam kết sẽ hỗ trợ cho VGA nói chung cũng như VG Corp nói riêng trong thời gian tới bao gồm cố vấn, tài trợ các kế hoạch phát triển cộng đồng golf Việt Nam thông qua những chương trình đào tạo golf trẻ, nâng cao chất lượng hệ thống Tour đấu từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp.

Ông Vũ Nguyên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VGA cho biết: "Đoàn quan chức của The R&A, đứng đầu là Tổng giám đốc phát triển golf của R&A ông Phil Anderton đã sang thăm Việt Nam và ngay lập tức ấn tượng với những gì chúng ta đã và đang làm cho golf Việt, với sự chung tay của VGA cùng các đối tác lớn của mình.

Chúng tôi cũng rất vui mừng khi đại diện The R&A khẳng định Việt Nam là sẽ là quốc gia thành viên mà The R&A tập trung hỗ trợ phát triển trong những năm tới tại khu vực châu Á đặc biệt trong công tác phát triển golf trẻ, golf đỉnh cao, lực lượng nhân lực phục vụ ngành công nghiệp golf và công tác quảng bá golf đến với nhiều người hơn nữa tại Việt Nam".

Ông Vũ Nguyên nhấn mạnh: "Tôi tin rằng, với định hướng đúng đắn của VGA, sự chung tay của những đối tác lớn của mình kết hợp với sự quan tâm của quốc tế đặc biệt là The R&A, Golf Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển vượt bậc và hướng đến vị thế là trung tâm golf của châu Á”.

The R&A có trụ sở đặt tại St Andrews, là một trong hai cơ quan quản lý và phát triển golf thế giới, bên cạnh USGA. The R&A điều hành luật golf, các quy tắc về người chơi nghiệp dư, tiêu chuẩn thiết bị golf ở các quốc gia (ngoại trừ Mỹ và Mexico thuộc thẩm quyền của Hiệp hội Golf Mỹ). The R&A hiện đang hợp tác với 156 Hiệp hội golf trên 143 quốc gia, phục vụ khoảng 30 triệu người chơi golf trên toàn thế giới.