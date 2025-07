'Go Beyond' - Bứt phá giới hạn, định hình tương lai phim cách nhiệt

Khám phá Super Beyond Ceramic - dòng phim cách nhiệt ô tô cao cấp được đánh giá “ Go Beyond ” tức là vượt lên trên những giới hạn của phim cách nhiệt ceramic thông thường. Với sự kết hợp công nghệ Embedded Nano và Premium Metallized Ceramic. Cách nhiệt đến 96%, chống tia UV 99%, không cản sóng, không phai màu. Nâng tầm đẳng cấp và bảo vệ toàn diện cho xế yêu của bạn.

Super Beyond Ceramic: Công nghệ cách nhiệt vượt trội - lựa chọn hoàn hảo cho xế cưng Bạn đang tìm kiếm một giải pháp chống nóng toàn diện, vừa hiệu quả vượt trội vừa tôn lên đẳng cấp cho xế yêu? Super Beyond Ceramic chính là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn. Sự kết hợp hoàn hảo giữa hai công nghệ giúp phim cách nhiệt Hi-Kool phản xạ và hấp thụ. Nhờ đó, nhiệt lượng được giảm thiểu tối đa trước khi xâm nhập vào khoang xe, mang lại khả năng cản nhiệt ưu việt, độ bền cao và trải nghiệm lái xe thoải mái tuyệt đối – dù là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Sự kết hợp công nghệ đột phá - Định nghĩa lại tiêu chuẩn cách nhiệt Super Beyond Ceramic tạo nên sự khác biệt bằng việc kết hợp hai công nghệ tiên tiến nhất trong một sản phẩm, giải quyết triệt để bài toán chống nóng cho ô tô. 1. Công nghệ Embedded Nano – Trái tim của khả năng cách nhiệt vượt trội Điểm cốt lõi làm nên sức mạnh của Super Beyond Ceramic là Công nghệ Embedded Nano Technology. Thay vì phương pháp phủ truyền thống, các hạt nano-ceramic siêu nhỏ được tích hợp trực tiếp vào sâu bên trong lõi phim PET, kết hợp cùng các chất hấp thụ tia UV và tia hồng ngoại, tạo thành một khối vật liệu đồng nhất. Nói cách khác, thay vì chỉ phủ một lớp ceramic lên bề mặt, Super Beyond Ceramic biến toàn bộ màng phim PET thành một vật liệu lọc sáng và cản nhiệt hiệu quả. Embedded Nano Technology là nền tảng để phim Super Beyond Ceramic vừa trong suốt, vừa cản nhiệt đạt hiệu suất cao mà vẫn duy trì được độ bền, vượt trội hơn so với các phim Ceramic khác. 2. Lớp phủ Premium Metallized Ceramic – Tối ưu hóa phản xạ nhiệt Bên cạnh lõi phim Nano-ceramic hiệu suất cao, Super Beyond Ceramic còn được tăng cường bởi lớp phủ Premium Metallized Ceramic hoạt động như một lá chắn nhiệt, giúp phản xạ ngay lập tức tia hồng ngoại ngay khi tiếp xúc với bề mặt kính. Không chỉ vượt trội về khả năng cách nhiệt, dòng phim này còn khắc phục hoàn toàn nhược điểm của các loại phim kim loại truyền thống khi không gây bất kì ảnh hưởng đến tín hiệu của các thiết bị điện tử, một lợi thế lớn trong kỷ nguyên xe kết nối hiện tại. Về bản chất, ceramic truyền thống thường hấp thụ nhiệt nên phim có thể nóng lên đáng kể. Lớp Metallized Ceramic sẽ bù đắp nhược điểm này bằng cách phản chiếu phần lớn tia hồng ngoại ngay khi chúng tiếp xúc bề mặt phim, giảm lượng nhiệt bị hấp thụ vào bên trong lớp phim. Hiệu quả là phim ít bị tích nhiệt hơn, mặt kính mát hơn và tổng lượng nhiệt xuyên qua bị giảm mạnh. Premium Metallized Ceramic là sự bổ sung hoàn hảo cho lớp nano-ceramic nền: một bên hấp thụ và tỏa nhiệt nhanh, một bên phản xạ nhiệt mạnh cho phép phim đạt hiệu quả cản nhiệt tối đa mà các phim chỉ-ceramic trước đây khó đạt được. 3. Sự kết hợp thông minh giữa hấp thụ nhiệt và phản xạ nhiệt tạo ra hiệu quả kép, giúp: • Tổng cản nhiệt (TSER) lên đến 70% – Hiệu suất cách nhiệt ấn tượng, vượt xa các dòng phim ceramic thông thường, giúp khoang xe luôn mát mẻ. • Chống tia hồng ngoại (IR) lên đến 96% – Hạn chế tối đa nhiệt lượng xuyên qua kính, đặc biệt là khi xe đỗ ngoài trời nắng. • Chặn tia cực tím (UV) đến 99% – Bảo vệ da, mắt và nội thất xe khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. • Giảm tích nhiệt trên bề mặt kính – Kính không bị bỏng rát khi chạm vào, hỗ trợ điều hòa hoạt động hiệu quả hơn, tiết kiệm nhiên liệu. • Màu sắc trung tính, sang trọng – Giữ được vẻ đẹp nguyên bản của xe, không gây Thông số kỹ thuật chi tiết dòng phim Super Beyond Ceramic Hi-Kool cung cấp nhiều mã phim với các mức độ truyền sáng và riêng tư khác nhau, cho phép bạn tùy chỉnh cho từng vị trí kính (kính lái, kính sườn, kính lưng) mà vẫn đảm bảo hiệu suất cách nhiệt đồng đều. Những ưu điểm chỉ có tại Super Beyond Ceramic Tầm nhìn hoàn hảo: Phim Ceramic nói chung có ưu điểm là tối bên ngoài nhưng nhìn rõ từ bên trong và Beyond Ceramic kế thừa trọn vẹn ưu điểm này. Khi ngồi trong xe, người lái vẫn có tầm nhìn sáng và rõ ra bên ngoài, không bị giảm tầm nhìn kể cả với phim tối Bảo vệ sự riêng tư: Tối màu sang trọng khi nhìn từ bên ngoài, mang lại không gian riêng tư và an toàn cho bạn và tài sản trong xe. Không cản sóng điện tử: Cấu trúc đặt biệt đảm bảo 100% không gây nhiễu sóng GPS, 4G/5G, Wifi hay thẻ thu phí tự động VETC/ePass. Bền bỉ và an toàn: Lớp phủ cứng chống trầy xước và lớp keo PS siêu bám dính giúp tăng cường độ bền cho kính, bảo vệ người dùng khỏi mảnh vỡ khi có va chạm. Thi công dễ dàng: Phim có độ co giãn linh hoạt, dễ dàng thi công trên mọi dòng xe, kể cả những loại kính có độ cong phức tạp nhất. An tâm tuyệt đối với chính sách bảo hành chính hãng 10 năm Hi-Kool® khẳng định chất lượng đỉnh cao của Super Beyond Ceramic bằng chính sách bảo hành điện tử chính hãng lên đến 10 năm. Chúng tôi cam kết bảo hành cho mọi trường hợp phim bị phai màu, bong tróc, rạn nứt hay suy giảm hiệu suất cách nhiệt. Đây là lời cam kết vững chắc nhất cho sự đầu tư của bạn. Super Beyond Ceramic – Nâng tầm đẳng cấp, bảo vệ toàn diện Lựa chọn Super Beyond Ceramic không chỉ là lựa chọn một tấm phim cách nhiệt, mà là lựa chọn sự an toàn, thoải mái và đẳng cấp. Hãy trang bị cho xế cưng của bạn giải pháp bảo vệ xứng tầm và tận hưởng mọi chuyến đi một cách trọn vẹn nhất. Công nghệ vượt trội – Hiệu quả đỉnh cao – Bảo hành dài lâu. Đó chính là Super Beyond Ceramic. Tại Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Tech-Kool là đơn vị phân phối độc quyền phim Hi-Kool, đảm bảo sản phẩm chính hãng, bảo hành minh bạch, và hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu. Địa chỉ: Lô DVTM-08, Đường số 7, Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP. Hồ Chí Minh Hotline: 085 522 86 22 Email: cskh@hikoolvietnam.vn Website: https://hikoolvietnam.vn/ P.V