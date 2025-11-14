Giữa tháng ví mỏng, mùa thi cận kề: Cách sinh viên vẫn ăn ngon, nạp đủ năng lượng là đây

Giữa tháng, khi ví tiền đã mỏng mà mùa thi lại đang cận kề, việc cân bằng giữa học tập, đảm bảo dinh dưỡng và các mức chi tiêu của sinh viên bỗng trở nên “khó nhằn” hơn bao giờ hết. May mắn là giờ đây đã có nhiều giải pháp tiện lợi giúp các bạn vừa ăn ngon, vừa tiết kiệm mà vẫn nạp đầy năng lượng.

Bữa ăn sinh viên: Tưởng chuyện nhỏ đôi khi lại khó nhằn

Giữa lịch học dày đặc, những buổi làm thêm, hoạt động ngoại khóa hay chạy deadline, bữa ăn đối với sinh viên trở thành khoảng nghỉ quý giá để nạp lại năng lượng. Một phần cơm trộn nóng hổi, miếng gà rán giòn tan hay một ly trà sữa béo ngậy lúc này không chỉ để lấp đầy chiếc bụng đói, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho một ngày học tập và làm việc chăm chỉ, góp thêm niềm vui giản dị để xua tan căng thẳng và tiếp thêm động lực cho ngày hôm sau.

Giờ ăn là khoảng nghỉ quý giá để sinh viên nạp lại năng lượng, sẵn sàng tinh thần cho lịch học, lịch sinh hoạt dày đặc.

Thế nhưng, đôi khi việc vừa muốn ăn ngon, đúng gu mà vẫn hợp ví sinh viên lại chẳng dễ chút nào. Mỗi lần muốn “đổi gió” bằng món ngon chuẩn vị, nhiều bạn lại loay hoay giữa hàng loạt lựa chọn: tự nấu lại tốn thời gian, đi ăn ngoài thì ngại chi phí hay chờ đợi mệt mỏi, còn đặt món thì phải tính toán đủ thứ từ giá, phí ship cho đến khung giờ ưu đãi.

Minh Thy, sinh viên năm hai (TP.HCM), vẫn nhớ rõ những ngày đầu lên thành phố sống trọ: “Thời gian đầu mình cố gắng tự nấu cho hợp khẩu vị và tiết kiệm. Nhưng lịch học ngày càng dày đặc, nhiều khi về tới phòng trọ là chỉ muốn ngả lưng chứ chẳng còn sức để nấu nướng. Ăn ngoài nhiều thì sợ tốn kém, mà đặt món một mình thì cũng chẳng tối ưu được phí vận chuyển hay mã khuyến mãi, nên lắm hôm mình bèn ăn vội gói mì hay ổ bánh mì cho xong bữa.”

Còn với anh chàng tân sinh viên Việt Hoàng (Hà Nội), giờ cơm trưa đôi khi lại biến thành một cuộc chiến nhỏ. Anh chàng than thở: “Hồi đầu mới nhập học còn bỡ ngỡ, tụi mình chọn ăn cơm căn tin cho an toàn, nhưng ăn hoài cũng ngán. Có hôm muốn ra ngoài đổi gió thì lại gặp quán đông, chờ lâu, nhiều khi chưa ăn xong là đã đến giờ vào lớp luôn rồi. Chưa kể ăn ngoài nhiều thì chi phí cao, sinh viên như tụi mình đôi khi chỉ muốn ăn ngon thôi, nhưng nghĩ lại bài toán chi tiêu thì cũng đành thắt lưng buộc bụng.”

Bí kíp đặt món để “ăn đúng gu, giá đúng tầm”

Trước bao “kiếp nạn” ăn uống thời sinh viên thường gặp, Thy và Hoàng như tìm được bí kíp khi biết đến tính năng Ăn Ngon Rẻ trên ShopeeFood. Điều khiến hai bạn thích thú nhất chính là danh sách món ăn đa dạng, với mức giá chỉ từ 30.000 đồng (miễn phí vận chuyển).

Ăn Ngon Rẻ trở thành “chân ái” của hội sinh viên khi mang đến thực đơn đa dạng, với mức giá chỉ từ 30.000 đồng (bao ship).

Minh Thy cho biết, trong một lần học nhóm, thấy cả hội rủ nhau đặt món trên ShopeeFood, ai thích ăn gì thì đặt món đó rồi ăn chung với nhau cho vui. Lúc đó, cô nàng tò mò tìm hiểu thêm thì phát hiện ra tính năng Ăn Ngon Rẻ. “Không ngờ chỉ từ 30.000 đồng, mình lại có thể mua được một phần cơm trộn Hàn Quốc, hoặc mỳ Ý no nê. Lúc nào thèm ăn vặt thì mình lại “quẹo lựa” một phần gà popcorn giòn rụm hay một ly hồng trà sữa đúng gu. Đặc biệt, tất cả đều được bao phí ship. Nhờ Ăn Ngon Rẻ mà chuyện ăn uống nhẹ đầu hơn hẳn, vừa ngon miệng, vừa tiết kiệm chi phí, thời gian lẫn công sức. Mình cũng có thêm tinh thần để chiến với mọi deadline”, cô nàng hào hứng bày tỏ.

Tính năng Ăn Ngon Rẻ cũng khiến chuyện ăn uống của Việt Hoàng trở nên thú vị hơn. Thay vì quanh quẩn vài quán quen, nay anh chàng đã có thể thoải mái đổi vị mỗi ngày với mức giá “hạt dẻ”. “Việc đặt món qua ShopeeFood không chỉ tiện lợi, mà còn là cách để mình tìm thấy niềm vui từ việc ăn ngon, chất lượng mà vẫn đảm bảo chi tiêu hàng tháng”, Hoàng nói thêm.

Mới đây, để đáp ứng khẩu vị ngày càng đa dạng của người dùng, ShopeeFood vừa mang hàng loạt món ngon từ những thương hiệu ẩm thực được giới trẻ yêu thích đổ bộ Ăn Ngon Rẻ. Nếu bạn là tín đồ hảo ngọt, một ly Hồng trà sữa thơm đậm vị của The Alley, Coconut Matcha thanh mát của Matcha Vibe hay chiếc bánh Chocolate rainbow donut mềm xốp của BreadTalk sẽ là lựa chọn lý tưởng. Trong khi đó, một phần cơm trộn thập cẩm chuẩn vị Hàn Quốc từ Korea House hay combo Mì Ý cay đậm đà cùng nước mát lạnh từ Jollibee sẽ khiến bạn thỏa mãn cơn đói ngay tức thì.

Hàng loạt thương hiệu được giới trẻ yêu thích đã “hạ cánh” Ăn Ngon Rẻ, giúp sinh viên ăn ngon thỏa thích mà không lo cháy ví.

Chỉ cần mở ứng dụng, truy cập mục Bao Hết Phí Ship, bạn đã có thể chốt ngay loạt món ăn chỉ từ 30.000 đồng (miễn phí vận chuyển). Tuy nhiên, loạt món “hot” từ các thương hiệu được yêu thích lại có hạn và thay đổi tùy theo khu vực. Thế nên, muốn “săn” được món ngon giá hời, bạn đừng quên truy cập ứng dụng thường xuyên để khám phá nhiều điều thú vị nhé!

Nhờ Ăn Ngon Rẻ, chuyện ăn ngon, đúng gu và vẫn đảm bảo chi tiêu không còn là “bài toán khó” với sinh viên, mà trở thành một cách để cân bằng nhịp sống bận rộn, giúp các bạn tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày và luôn tràn đầy năng lượng cho hành trình phía trước.