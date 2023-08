Giữ lửa nghề cho các CVKD bất động sản với hội thảo “Cơ hội và thích ứng”

“Happy One Central - The Best Salesman” là sự kiện do Vạn Xuân Group tổ chức chiều 18/08 nhằm “giữ lửa yêu nghề” thúc đẩy tinh thần tăng tốc cuối năm của hệ thống đại lý phân phối sản phẩm Happy One Central.

Cập nhật thông tin thị trường và đào tạo kỹ năng thích ứng Bên cạnh mặt bằng lãi suất đã giảm nhiệt, Chính phủ và các cơ quan hữu quan cũng đã có những nỗ lực trong việc tháo gỡ "nút thắt" lớn như pháp lý và nguồn vốn cho thị trường bất động sản. Đồng thời, hạ tầng kết nối tiếp tục được chú trọng. Trong nửa đầu năm 2023, Bộ giao thông vận tải đã giải ngân khoảng 34.465 tỷ VNĐ (gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 36.6% kế hoạch năm 2023). Động thái này đã góp phần cải thiện nguồn cung cũng như sức cầu của thị trường. Trước những tín hiệu tích cực của thị trường và chuẩn bị cho giai đoạn tăng tốc cuối năm 2023, Vạn Xuân Group tổ chức hội thảo kết hợp đào tạo với sự tham gia của các diễn giả đến từ batdongsan.com.vn, học viện đào tạo IREA và lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị phân phối dự án Happy One Central. Tại buổi hội thảo, ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam, batdongsan.com.vn đã chia sẻ các thông tin kinh tế vĩ mô, tổng quan thông tin thị trường BĐS 07 tháng đầu năm và dự báo nguồn cung, sự chuyển biến về tâm lý khách hàng... Đặc biệt, báo cáo cũng cho thấy sự phát triển ổn định của thị trường Bình Dương, trong đó tiềm năng và lợi suất cho thuê tại Bình Dương thậm chí cao hơn TP. HCM, Hà Nội. Tiếp nối phần báo cáo thị trường là tọa đàm chủ đề: "Thị trường BĐS: Cơ hội và thích ứng" với nhiều thông tin thú vị đến từ lãnh đạo Vạn Xuân Group, các khách mời là chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS. Những câu chuyện thực tiễn, cơ hội ở chu kỳ mới và cách để thích ứng tốt nhất với thị trường lẫn tâm lý khách hàng đã được các diễn giả thảo luận một cách tích cực. Kết hợp phần đào tạo kỹ năng "thực chiến" của chuyên gia Nguyễn Phú Ân – Giám đốc điều hành học viện IREA đã giúp các CVKD hệ thống lại phương pháp xây dựng thương hiệu cá nhân cũng như khai thác tối đa sức mạnh đội nhóm. Với nội dung thảo luận phong phú, Vạn Xuân Group kỳ vọng mang đến cho đội ngũ tham gia tư vấn sản phẩm Happy One Central những kỹ năng và kiến thức hữu ích, đồng thời khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết với nghề. Từ đó nâng cao năng lực chuyên môn cũng như sự gắn kết. Vinh danh quản lý và CVKD xuất sắc Ngoài việc cổ vũ xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, "The Best Salesman" còn tri ân sự đồng hành của hệ thống đại lý và vinh danh các quản lý, CVKD có thành tích tốt với tổng giá trị giải thưởng hơn 220 triệu đồng. "Những nỗ lực, sự chăm chỉ trong suốt thời gian qua đã giúp tôi có được thành công. Tôi rất tự hào và vinh dự khi nhận giải thưởng ngày hôm nay. Tôi hy vọng rằng, với những giá trị thực mà Happy One Central mang lại sẽ giúp các bạn chuyên viên tư vấn tự tin hơn nữa trong hành trình chinh phục khách hàng và gia tăng thêm ngọn lửa đam mê kinh doanh chưa bao giờ ngừng cháy của mình", chuyên viên kinh doanh xuất sắc nhất – "The Best Salesman" Lê Thị Ánh chia sẻ tại sự kiện.