Giữ đất, trồng cây cho thế hệ sau

TPO - Những mảng xanh đang được hình thành tại các khu dân cư trên địa bàn quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) bằng những cách làm hay, sáng tạo góp phần điểm tô những công viên, nhà cộng đồng trên địa bàn thêm tươi mát. Cùng với đó, những khu đất trống đang được quy hoạch làm công viên, trường học dành đất, trồng cây cho mai sau.

Xanh những nhà sinh hoạt cộng đồng

Thời gian qua, nhà sinh hoạt cộng đồng và những công viên nhỏ trong các khu dân cư ở quận Sơn Trà đã được nâng cấp không chỉ về kiểu mẫu xây dựng mới, hiện đại mà còn được điểm phủ xanh bởi những hàng cây san sát, đầy ấn tượng, mát mắt. Ý tưởng xanh hóa những nhà sinh hoạt để không còn cảnh bê tông thô ráp đang được chính quyền quận Sơn Trà triển khai tại nhiều vị trí.

Khuôn viên nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư An Cư 4 (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) với kiến trúc hiện đại, thân thiện nhờ những hàng cây xanh được trồng san sát ngay khoảng sân rộng gần 500m2. Khu đất trước đây bỏ không, được chính quyền lên kế hoạch thiết kế xây dựng với mục đích tạo thêm không gian sinh hoạt và điểm nhấn trong không gian đô thị. Từ ngày công trình đưa vào hoạt động, người dân các tổ 86 và 87 của phường An Hải Bắc có thêm địa điểm sinh hoạt chung lý tưởng, ai cũng vui mừng. Nhờ mảng cây xanh đã tạo ra môi trường sống thân thiện, khuyến khích các hoạt động ngoài trời, là không gian lý tưởng để thư giãn, vui chơi và tổ chức các hoạt động cộng đồng.

Gia đình ông Lê Văn Sáu (tổ 86, phường An Hải Bắc) sống ngay cạnh nhà sinh hoạt cộng đồng An Cư 4. Ông Sáu cho biết: Trước đây, khu đất trống này để không, cây cối mọc um tùm, sau đó được chính quyền mua lại rồi đầu tư xây dựng làm khuôn viên sinh hoạt chung. Nhờ không gian mới mẻ, xanh mát nên từ khi công trình hoàn thành nơi đây trở thành địa điểm để bà con, trẻ nhỏ trong khu phố gặp gỡ, giao lưu và tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chung, góp phần gắn kết cộng đồng dân cư.

“Trước đây, bà con xung quanh thiếu không gian sinh hoạt nên sống khép kín, ít khi gặp gỡ nhau. Từ ngày khuôn viên xanh của nhà nhà sinh hoạt được xây dựng mọi việc đã khác. Bà con ra đây tập thể dục, hóng mát nhiều hơn, tình làng nghĩa xóm cũng thắt chặt. Khu dân cư nào cũng có địa điểm như thế này thì nhịp sống giữa phố thị ồn ào sẽ thay đổi”, ông Lê Văn Sáu (tổ 86, phường An Hải Bắc, Sơn Trà) chia sẻ.

Tương tự, tại phường Nại Hiên Đông, khu đất 4 mặt tiền đường Bùi Huy Bích – Nại Hiên Đông 5 – Nại Hiên Đông 7 – Nại Hiên Đông 17 rộng hơn 1.500m2 đã được chính quyền quận Sơn Trà đầu tư cải tạo, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng mới, cùng với đó là hệ thống cây xanh được thiết kế trồng san sát, bài bản. Từ ngày khuôn viên hoàn thành, nhịp sống của hàng trăm hộ dân ở khu vực này đã thay đổi hẳn. Ngoài công trình này, trên địa bàn phường Nại Hiên Đông sắp tới sẽ được đầu tư xây dựng thêm 3 công trình với thiết kế tương tự.

Ông Hồ Tấn Phước, Phó chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cho biết: Việc quy hoạch thiết kế thiết chế văn hóa cộng đồng hiện đại, có nhiều không gian xanh được người dân rất đồng tình và ủng hộ. Đây thực sự đã trở thành địa điểm lý tưởng trong khu dân cư vừa tạo ra sân chơi, sinh hoạt chung cho người dân vừa góp phần cải tạo môi trường sống xanh, giảm thiểu ô nhiễm và tăng sinh khí sống cho cả khu dân cư.

Thêm nhiều ý tưởng sống xanh

Ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà mở máy tính cầm tay, bật google map nhìn tổng thể quy hoạch đô thị trên địa bàn để thấy tỷ lệ cây xanh đang rất thấp. Là người tâm huyết với ý tưởng sống xanh, thân thiện môi trường, từ ngày lên làm Chủ tịch quận, ông Trà đã hiện thực hóa ý tưởng với những thiết chế văn hóa hiện đại, cải tạo cảnh quan các khu dân cư, chung cư bằng cách tạo những mảng xanh.

“Những nhà sinh hoạt cộng đồng thường chỉ dùng khi các khu dân cư có họp hành, còn lại hầu như đóng cửa. Để nhà sinh hoạt cộng đồng trở thành điểm sinh hoạt chung, nơi bà con giao lưu, gặp gỡ thì phải thay đổi tư duy trong thiết kế, xây dựng để phát huy hết công năng và ý nghĩa của công trình. Xuất phát từ ý tưởng đó, tôi đã trực tiếp khảo sát các địa điểm rồi lên ý tưởng và lấy ý kiến địa phương, người dân. Rất vui là khi ý tưởng đưa ra bà con, chính quyền tại địa bàn đều ủng hộ vì không gian mở với nhiều cây xanh làm mềm mại khuôn viên các công trình. Nếu những mô hình này nếu được nhân rộng thì thành phố sẽ có thêm những mảng xanh trong các khu dân cư hết sức thiết thực, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh”, ông Trà cho biết.

Vì địa bàn quận Sơn Trà sát biển, thường xuyên hứng chịu những đợt gió, bão lớn nên việc tính toán cây trồng, cách trồng tại khuôn viên các nhà sinh hoạt cộng đồng cũng là một bài toán. Chính quyền quận Sơn Trà yêu cầu phải tìm những loại cây có khả năng chống chọi với mưa bão là những cây thân gỗ bản địa, khi trồng phải trồng sâu, làm hệ thống chằng chống kĩ càng giúp cây đứng vững.

Ông Trà cho hay, bản thân ông đã được đi Nhật Bản, Trung Quốc, tại các điểm đến ông quan sát thấy mô hình cây xanh tại các công viên nước bạn có cách trồng rất hay nếu đem áp dụng sẽ rất hiệu quả. Ở đó, các cây xanh được trồng với khoảng cách gần nhau, khi tán cây lớn sẽ được đan xen vào nhau để vừa tạo được nhiều khoảng bóng mát phía dưới để người dân có thể đến công viên vào mùa nắng nóng, vừa giúp đứng cây đứng vững, không đổ gãy, bật gốc khi có gió bão. Cách trồng cây này đang được quận Sơn Trà áp dụng tại các khu dân cư, nhà sinh hoạt cộng đồng mới.

“Việc chăm sóc cây xanh được giao cho các tổ chức đoàn thể và người dân địa phương. Tôi tin rằng vài năm nữa, những khu nhà sinh hoạt cộng đồng của Sơn Trà sẽ tạo ra sự khác biệt và sẽ là điểm đến lý tưởng của cộng đồng dân cư”, ông Trà nói.

Công viên Hồ Nghinh (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) với 4 mặt tiền đường Hồ Nghinh – Đông Kinh Nghĩa Thục – Phước Trường 15 – Lê Thước là một trong những công viên lớn ở Đà Nẵng đang được Sở Xây dựng quản lý. Công viên được đầu tư xây dựng bài bản nhưng hệ thống cây xanh thưa thớt nên mùa nắng nóng du khách và người dân ngại tham quan, hóng mát. Để cải thiện, ông Trà cho biết: Đã trao đổi với lãnh đạo Sở Xây dựng về việc giao công viên này cho địa phương quản lý để lập dự án trồng thêm nhiều cây xanh theo mô hình của các nước. Ý tưởng này đã được lãnh đạo Sở Xây dựng đồng tình và nếu được triển khai sẽ tạo thêm một mảng xanh lớn, tạo điểm nhấn cho khu vực ven biển vốn đang dày đặc các công trình xây dựng, nhà cao tầng.

Cùng với đó, UBND quận Sơn Trà đang xin chủ trương của thành phố để lập dự án cải tạo dải đất trống dọc Suối Nguồn ở phường Thọ Quang theo tuyến đường Nguyễn Lương Khánh và Trần Nguyên Hãn để trồng cây xanh tạo khu rừng ngay khu vực dẫn lên bán đảo Sơn Trà. Cùng với đó, sẽ xây dựng tại khu đất trống ở đường Hoàng Sa ở cạnh đó thành địa điểm giới thiệu về núi rừng và đa dạng sinh học ở Sơn Trà cho du khách trước khi du khách lên tham quan bán đảo này.