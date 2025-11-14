Giới trẻ Mỹ ngày càng ưu tiên nghề tay chân ổn định thay vì văn phòng truyền thống

SVO - Một xu hướng nghề nghiệp mới đang nổi lên ở Mỹ khi nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z bỏ qua hèm “bằng đại học rồi văn phòng” để lựa chọn các công việc kỹ thuật‑thực hành như thợ điện, thợ sửa ống nước hay công nhân đường sắt, những ngành nghề đang có mức lương tốt và ít bị thay thế bởi tự động hóa.

Khảo sát của nền tảng Resume Builder thực hiện với 1.434 người Mỹ từ 18 đến 28 tuổi cho thấy, 42% đang làm công việc tay chân, trong đó có những người từ bỏ học đại học để theo đuổi trường nghề hoặc thay đổi lộ trình sau khi tốt nghiệp. Trong số những người đã có bằng cử nhân, 34% đang làm việc tay chân, kỹ thuật và 3% dự định theo hướng này. Đáng chú ý, nam giới Gen Z có xu hướng chọn công việc tay chân cao hơn nữ giới, bất kể trình độ học vấn.

Khảo sát cũng cho thấy, 45% Gen Z mong muốn công việc linh hoạt, 32% thích làm việc thực hành thay vì bàn giấy, 30% nhận thấy công việc tay chân mang lại triển vọng lâu dài tốt hơn và 25% tin rằng các công việc này ít bị AI thay thế. Một phần nhỏ, khoảng 19% cho biết, họ không tìm được việc đúng chuyên ngành. Trong số những người chưa học đại học, 60% chọn nghề tay chân để kiếm tiền sớm, 40% muốn tránh gánh nợ sinh viên cao ngất ngưởng.

Theo USA Today, dữ liệu liên bang cho thấy các chương trình dạy nghề đang thu hút sự quan tâm lớn của giới trẻ, với tỷ lệ tuyển sinh ở các trường nghề Mỹ trong học kỳ mùa xuân năm nay tăng 5,4%, đạt 288.000 học viên, mức cao nhất trong lịch sử. Stacie Haller, Cố vấn trưởng của Resume Builder giải thích: “Ngày càng nhiều thợ lành nghề nghỉ việc khiến thị trường lao động thiếu hụt nghiêm trọng. Học nghề là con đường nhanh hơn so học đại học, chi phí thấp hơn, giúp họ tránh nợ dài hạn và sớm đi làm. Đây cũng là công việc khó tự động hóa, ít nguy cơ bị AI thay thế”.

Một lý do quan trọng khác là do thu nhập. Nathan Soto, chuyên gia thống kê từ Resume Genius dẫn chứng, lương trung bình của kỹ thuật viên thang máy, thang cuốn tại Mỹ đạt 106.580 USD/năm; công nhân lắp đặt, sửa chữa đường dây điện 92.560 USD, công nhân đường sắt 75.680 USD và các công việc này thường chỉ yêu cầu tốt nghiệp trung học kết hợp đào tạo tại chỗ. Trong khi đó, mức lương trung bình của kế toán và kiểm toán viên, nghề cần bằng cấp cao hơn là hơn 81.000 USD/năm.

Xu hướng thay đổi việc lựa chọn nghề nghiệp đang phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong cách Gen Z Mỹ định nghĩa thành công trong công việc, đó là linh hoạt, thực tế, thu nhập ổn định và ít bị thay thế bởi công nghệ. Công việc tay chân không còn là lựa chọn “kém danh giá” mà trở thành con đường nghề nghiệp hấp dẫn, hợp lý trong bối cảnh chi phí giáo dục đại học tăng cao và thị trường lao động biến động.

Theo Báo Nhân dân