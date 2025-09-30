Giành giật phiếu đặt cọc căn hộ chung cư: Nhu cầu hay chiêu trò?

TPO - Thị trường bất động sản đang trong giai đoạn khó khăn, nguồn cung đang khá lớn, đặc biệt là khu vực Bình Dương (cũ) đang "bội thực" nguồn cung thì việc chen lấn nhau để giành suất mua căn hộ trong bối cảnh hiện nay đang đặt ra cho dư luận về nhu cầu thực hay chỉ là chiêu trò bán hàng của môi giới?

Giành giật phản cảm

Chiều 28/9, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhiều người giành giật nhau để lấy phiếu mua căn hộ một chung cư ở phường Bình Dương, TPHCM (trước đây là phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (cũ).

Theo nội dung clip, sự kiện mở bán dự án này diễn ra tại hội trường có rất đông người ở tòa nhà trên đường Mai Chí Thọ (phường An Khánh, TPHCM). Trong đó có một nhóm nam, nữ khoảng 10 người chen lấn nhau để lấy tờ giấy màu xanh của những người mặc áo vest màu đen đưa ra.

Hai người phụ nữ nhảy lên bàn để giật lấy tờ phiếu cọc màu xanh.

Trong lúc chen lấn, giành giật, có 2 phụ nữ nhảy lên bàn để giật lấy tờ phiếu cọc màu xanh và nhiều người khác cùng giơ tay ra để giật lấy nhưng không được. Đỉnh điểm là hình ảnh người phụ nữ tóc ngắn nhảy lên bàn đè đầu nhau xuống để tranh giành tờ giấy.

Sau khi đoạn clip đăng tải, nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng đây chỉ là “chiêu trò”, “dàn cảnh”, “như bán hàng đa cấp”… của những người môi giới bất động sản.

Bà L.K.M.D. - một môi giới bất động sản khá nổi tiếng trên mạng xã hội đã lên tiếng thừa nhận sự việc trên trang cá nhân. Trong bộ trang phục giống hệt đoạn clip, bà D. xác nhận chính mình là người xuất hiện trong clip và gọi đây là một “tai nạn nghề nghiệp”.

Theo giải thích của bà D., tình huống trên xuất phát từ việc nguồn cung căn hộ khan hiếm, trong khi nhu cầu mua lớn. Một số đại lý có nhiều khách nhưng lại ít suất bán hoặc ngược lại có nhiều suất nhưng thiếu khách. Chính vì sự mất cân đối này, nhân viên bán hàng rơi vào cuộc cạnh tranh gay gắt để giành suất cho khách của mình.

“Trong tâm trí, tôi chỉ nghĩ hỗ trợ anh em chưa chốt được giao dịch, ai bán được thì khách hàng có lợi. Tôi không ngờ lại bị quay lại và lan truyền như vậy. Sau sự việc, tôi bị cấp trên yêu cầu giải trình”, bà D. nói.

Chiêu trò bán hàng?

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản cho biết, mới nhìn vào đoạn clip không ít người nghĩ rằng, đây là cảnh chen nhau để giành suất mua tại một dự án bất động sản. Tuy nhiên, thị trường bất động sản đang trong giai đoạn khó khăn, nguồn cung đang khá lớn, đặc biệt là khu vực Bình Dương đang bội thực nguồn cung thì việc chen lấn nhau để giành suất mua căn hộ trong bối cảnh hiện nay là không thực tế.

Thực tế cho thấy, trong quá trình tổ chức sự kiện bán các dự án, các sàn bất động sản hay chủ đầu tư đã từng diễn ra nhiều chiêu trò để lôi kéo khách hàng. Cách thức phổ biến nhất của các sàn môi giới là thuê người đóng giả khách hàng. Những người này đến sự kiện cũng mang theo tiền, cũng chen lấn, cũng “xuống tiền”, nhiều “khách” tranh nhau mua một căn hộ hoặc một nền đất… tạo nên không khí sôi động, khiến cho những khách hàng có nhu cầu mua nhà ở thực sự vội vã đặt cọc để không lỡ cơ hội.

Cảnh phản cảm ở sự kiện ra mắt dự án Orchard Grand vào ngày 28/9.

Một cách thức phổ biến nữa là bảng điện tử dữ liệu khách hàng giữ chỗ tại sự kiện bán hàng luôn trong tình trạng “quá tải”, có những căn hộ có 4 - 5 khách hàng đăng ký giữ chỗ, các căn khác thì liên tục được lấp trống.

Gần đây, tình trạng “bôi đỏ” để thể hiện rằng rổ hàng căn hộ mở bán đang “cháy hàng” tại các dự án mở bán bất động sản diễn ra khá nhức nhối. Thực tế cho thấy, hầu hết các sự kiện mở bán đều ghi nhận cảnh “bảng hàng đỏ rực”, tỷ lệ sản phẩm được công bố bán hết thường trên 90 - 99%.

Tuy nhiên, khảo sát thực tế của PV Tiền Phong cho thấy, nhiều sản phẩm gốc từ chủ đầu tư dù đã được thông báo “bán sạch” trước đó vẫn tiếp tục được môi giới chào bán, đi kèm là các chính sách chiết khấu hấp dẫn và mức phí hoa hồng cao cho đơn vị phân phối.

Chủ đầu tư nói gì?

Trước sự việc trên, ngày 29/9, đại diện CapitaLand Development cho biết, sự việc xảy ra tại lễ ra mắt dự án Orchard Grand vào ngày 28/9. Sự kiện này của công ty đã thu hút hơn 950 lượt người tham dự. Dự án nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường, với 99% số căn hộ đã được đăng ký đặt chỗ.

Thị trường bất động sản Bình Dương đang bội thực nguồn cung thì việc chen lấn nhau để giành suất mua căn hộ trong bối cảnh hiện nay là không thực tế.

Tuy nhiên, đến cuối sự kiện đã có đoạn clip ghi lại một khoảnh khắc ngắn, khi bất ngờ xảy ra tình huống nhóm người tham gia sự kiện cùng lúc tiếp cận khu vực phát tài liệu liên quan đến việc đặt chỗ.

Ngay lập tức, đội ngũ nhân sự tại sự kiện đã được triển khai tăng cường nhằm kiểm soát, hỗ trợ và ổn định tình hình. Tình huống trên đã nhanh chóng được kiểm soát, xử lý kịp thời và sự kiện tiếp tục diễn ra bình thường trong bầu không khí trật tự, ổn định.

CapitaLand Development cũng đang tiến hành rà soát lại các quy trình tổ chức sự kiện nhằm ngăn ngừa và kiểm soát những tình huống tương tự có thể xảy ra trong tương lai.