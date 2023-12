Giang Hồng Ngọc tỏ thái độ khi Lan Ngọc, Diệu Nhi tiếp tục làm trưởng nhóm Chị đẹp

TPO - Không riêng người theo dõi chương trình, thí sinh Giang Hồng Ngọc cũng yêu cầu khán giả trường quay ghi nhận công sức các chị đẹp khác tại show Đạp gió bản Việt, không quanh quẩn ở Ninh Dương Lan Ngọc, Diệu Nhi.

Tập 8 chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng lên sóng tối 16/12. Sau vòng Công diễn 2, 20 chị đẹp chia thành 4 nhóm, chuẩn bị cho màn biểu diễn và loại trong ở tuần sau.

Theo luật chơi, Ninh Dương Lan Ngọc và Diệu Nhi tiếp tục đảm nhận vị trí trưởng nhóm do có lượt bình chọn cá nhân cao nhất trong số 4 nhóm nguy hiểm ở Công diễn 2. Mlee lần thứ hai làm trưởng nhóm do có lượt bình chọn cá nhân cao nhất trong số hai nhóm an toàn ở Công diễn 2. Hương Ly được các chị đẹp còn lại bầu làm trưởng nhóm.

Sau khi MC đọc tên Ninh Dương Lan Ngọc và Diệu Nhi tiếp tục làm trưởng nhóm ở Công diễn 3, Giang Hồng Ngọc đặt câu hỏi về cách cho điểm của khán giả trường quay.

"H'Hen Niê, Diệu Nhi và Ninh Dương Lan Ngọc có lượt bình chọn cao vì các bạn có lượng khán giả riêng. Điều đó không thể trách được vì từng người đều vất vả. Chỉ là nếu điều này kéo dài, không biết khán giả có biết được sự cố gắng của các chị đẹp còn lại hay không?", Giang Hồng Ngọc chia sẻ.

Không chỉ chị đẹp Giang Hồng Ngọc, trước đó người xem Chị đẹp đạp gió rẽ sóng yêu cầu khán giả tại trường quay xem lại cách cho điểm, khi các chị đẹp có nhiều năm kinh nghiệm lần lượt ra về sớm.

Sau khi chia đội, các nhóm ở vòng Công diễn 3 gồm Hai đứa trẻ (Hương Ly, Mỹ Linh, Thu Phương, Diệp Lâm Anh, Đoan Trang), Vì sao (Lan Ngọc, Uyên Linh, Thanh Ngọc, Khổng Tú Quỳnh, Lynk Lee), Màu hồng chủ nhật (Diệu Nhi, H’Hen Niê, Giang Hồng Ngọc, Lưu Hương Giang, Phương Vy) và Mash up Ước gì & Mưa phi trường (Mlee, Trang Pháp, Lệ Quyên, Hồng Nhung, Huyền Baby).

Theo luật của chương trình, chị đẹp có lượt bình chọn cá nhân cao nhất trong nhóm nguy hiểm trước đó nhận được thẻ đen. Nhờ đó, Ninh Dương Lan Ngọc có lợi thế ở Công diễn 3, được chọn đặc quyền Hồi sinh hoặc Hoán đổi nếu bị loại.

Đây là lần thứ hai Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai trò trưởng nhóm. Ở đêm công diễn trước, đội do diễn viên Cánh đồng bất tận đứng đầu vào vòng nguy hiểm, thành viên Quỳnh Nga ra về.

"Tôi làm chưa tốt ở Công diễn 2 nên có thành viên ra về. Đây là cảm giác tôi không muốn trải qua lần nào nữa. Tôi phải cố gắng để bảo toàn thành viên đội mình", Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ.

Trước mỗi vòng Công diễn, ban tổ chức dành riêng một tập, khoảng gần một tiếng cho chị đẹp chọn đội, tâm sự, hoạt động hội thao... Chương trình đồng thời ghép thử thách tập luyện của Công diễn 3 vào tập 8.

Không bàn đến chuyện ê-kíp muốn lan tỏa hình ảnh gắn kết, nổi bật thông điệp "đạp gió rẽ sóng" của của các chị đẹp, thời lượng của tập phụ còn lê thê. Những màn quảng cáo lộ liễu cũng bị khán giả góp ý.