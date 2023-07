Giáng chức, hạ bậc hàm một trưởng công an huyện ở Sóc Trăng

TPO - Đại tá Đoàn Minh Đông - Trưởng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng bị Bộ Công an thi hành kỷ luật do để xảy ra các vi phạm.

Ngày 5/7, nguồn tin của phóng viên Tiền Phong cho biết, Bộ Công an đã có quyết định kỷ luật ông Đoàn Minh Đông (57 tuổi), Trưởng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng bằng hình thức giáng chức từ Trưởng Công an huyện xuống Phó Trưởng Công an huyện và giáng cấp bậc hàm từ đại tá xuống thượng tá. Theo quyết định của Bộ Công an, ông Đoàn Minh Đông đã có các vi phạm như thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở; sử dụng công quỹ trái quy định, thiếu kiểm tra, đôn đốc để cấp dưới thực hiện sai.