Giám đốc Công an TP Hà Nội kiểm tra chốt kiểm soát dịch COVID-19

TPO - Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại TPHCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý Dược (QLD) - Bộ Y tế.

TPO - Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trong vụ án bán đất trái thẩm quyền xảy ra ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 455 triệu đồng.