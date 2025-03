Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đối thoại với thanh niên công an sau sáp nhập

TPO - Trong quá trình đổi mới không tổ chức cấp huyện, tinh gọn bộ máy phải đối mặt với nhiều vấn đề mới phát sinh, gây lúng túng trong triển khai các nhiệm vụ công tác công an. Giám Đốc Công an Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức buổi đối thoại với hơn 700 đoàn viên, thanh niên công an cấp xã phường, thị trấn để giải đáp thắc mắc.

Giữ vững tinh thần chính trị

Chiều 27/3, Đại tá Trần Văn Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức đối thoại với cán bộ, đoàn viên thanh niên công an xã, phường, thị trấn. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Trưởng Công an các xã, phường, thị trấn và hơn 700 đoàn viên, hội viên trong lực lượng công an toàn tỉnh.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng uỷ Công an Trung ương về việc không tổ chức công an cấp huyện, Công an tỉnh Quảng Ninh, Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh đã gương mẫu, đi đầu và đã được lãnh đạo Bộ, cấp ủy chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, quá trình đổi mới, tinh gọn bộ máy cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề mới phát sinh, gây lúng túng, bối rối trong triển khai các nhiệm vụ công tác công an. Chính vì vậy, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tổ chức Hội nghị đối thoại với cán bộ, đoàn viên thanh niên công an cấp xã nhằm lắng nghe trực tiếp về tình hình, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của các đồng chí công an các xã, phường, thị trấn và tìm những giải pháp hiệu quả, phù hợp cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an toàn tỉnh.

Hội nghị đã nhận được hơn 100 câu hỏi của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên công an toàn tỉnh trên các lĩnh vực, đề xuất đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh giải đáp. Trong đó có trên 20 câu hỏi được đối thoại trực tiếp tại hội nghị.

Giải đáp một số thắc mắc về vấn đề tư tưởng chính trị trong giai đoạn tinh gọn bộ máy, Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh cho rằng: Việc nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong giai đoạn này là rất quan trọng. Trước hết cần thống nhất nhận thức việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy là “mệnh lệnh chính trị”, lực lượng công an phải chấp hành, gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện. Tập trung đánh giá những khó khăn và bàn các giải pháp tháo gỡ, tuyệt đối không có tư tưởng “không làm được”.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cán bộ đứng đầu các đơn vị phải quan tâm nắm tình hình tư tưởng cán bộ chiến sĩ, không chỉ trong công việc mà cả đời sống sinh hoạt; Đổi mới, nâng cao phương thức lãnh đạo, chỉ huy của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Công tác đổi mới không chỉ một chiều phía lực lượng công an cấp xã mà cả phía lãnh đạo công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ cũng cần tư duy sáng tạo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại diện chỉ huy thuộc Phòng Tham mưu đặt vấn đề với nội dung, hiện nay nhiều cán bộ chiến sĩ trẻ trong công an tỉnh, nhất là số cán bộ chiến sĩ được điều động từ công an cơ sở về công an tỉnh hiện đang còn khó khăn về chỗ thì Ban Giám đốc có giải pháp nào về vấn đề này.

Trước tâm tư nguyện vọng của CBCS, Giám đốc Công an tỉnh cho biết Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo công an tỉnh rất trăn trở và đã có chủ trương chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc quy hoạch quỹ đất, xây dựng nhà, thực hiện các chính sách về nhà ở cho CBCS. Đồng chí cũng khuyến khích CBCS mạnh dạn, chủ động đăng ký nhu cầu nhà ở xã hội để phục vụ công tác, cuộc sống sinh hoạt của bản thân và gia đình. Hiện công an tỉnh đã tìm được địa điểm để xây nhà ở cho CBCS, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo công an tỉnh sẽ quyết liệt chỉ đạo khẩn trương triển khai, khởi công xây dựng dự án này trong năm 2025.

Khơi dậy thần xung kích của thanh niên

Sau hội nghị này, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các phòng nghiệp vụ theo hệ lực lượng phải khẩn trương nghiên cứu, tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành các tài liệu hướng dẫn cụ thể, chi tiết mang tính chất như “cẩm nang nghiệp vụ” về các chuyên đề, lĩnh vực để cán bộ, chiến sĩ dễ nhớ, dễ thuộc, dễ thực hiện và bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Đối với Công an các xã, phường, thị trấn trước mắt cần chủ động tiếp cận, nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, Công an tỉnh để nắm bắt và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

Lực lượng thanh niên, phụ nữ công an tỉnh cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ tình hình, nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới. Đổi mới mạnh mẽ việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua của Đoàn, Hội theo hướng thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của công an tỉnh, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần xung kích của thanh niên.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh, Đại tá Trần Văn Phúc gửi lời chúc sức khoẻ đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên luôn có đủ bản lĩnh, ý chí, khát vọng cống hiến hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trên tinh thần lực lượng công an luôn chủ động, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác, đồng chí mong muốn và tin tưởng rằng cán bộ chiến sĩ Công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục phấn đấu góp phần vào thành tích chung của lực lượng công an toàn tỉnh, xây dựng phát phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển.