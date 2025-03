Tuổi trẻ Công an Thủ đô phải xung kích ngay từ tuyến đầu cơ sở

TPO - Chiều 21/3, Công an Thành phố Hà Nội (CAHN) tổ chức Toạ đàm “Vai trò của các tổ chức đoàn thể và đoàn viên, hội viên Công an Thủ đô trong vận hành phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy mới khi không tổ chức công an cấp huyện”.

Dự và chủ trì tọa đàm, có Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Toạ đàm đã diễn ra với 5 nhóm nội dung chính, đó là bàn về tác động của việc không tổ chức Công an cấp huyện đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Cách phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác của các tổ chức đoàn thể.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên có năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình tổ chức bộ máy mới. Và kết quả thực hiện chủ trương giới thiệu Công an chính quy tham gia cơ quan lãnh đạo Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam các cấp.

“Đây là dịp tạo diễn đàn dân chủ, cởi mở để cán bộ, đoàn viên, hội viên chia sẻ, kiến nghị về những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác theo mô hình mới, đề xuất giải pháp, bày tỏ nguyện vọng trong học tập, rèn luyện, công tác và chiến đấu”, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nói.

Tại tọa đàm, các cán bộ Đoàn Công an cấp cơ sở bày tỏ băn khoăn khi không còn tổ chức Công an cấp huyện, việc triển khai các hoạt động của tổ chức Đoàn tại cơ sở gặp không ít khó khăn, đặc biệt trong công tác chỉ đạo và phối hợp.

Về nội dung này, Trung tá Bạch Quốc Tuyên - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an Nhân dân cho biết, ngay từ khi triển khai lực lượng Công an chính quy về xã, Ban Thanh niên CAND đã phối hợp hướng dẫn Công an địa phương thành lập các chi đoàn Công an xã, phường, thị trấn. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 317 chi đoàn được thành lập, từng bước định hình rõ nét tổ chức Đoàn trong lực lượng Công an cơ sở.

“Việc không còn tổ chức Công an cấp huyện không làm giảm vai trò của tổ chức Đoàn, mà ngược lại giúp rút ngắn quy trình triển khai, thời gian xuống cơ sở nhanh hơn, việc chỉ đạo từ CATP cũng trực tiếp và kịp thời hơn”, Trung tá Bạch Quốc Tuyên nói.

Theo Trung tá Tuyên, trong thời gian tới, các tổ chức Đoàn trong lực lượng Công an cơ sở cần thống nhất nhận thức rằng, công tác Đoàn phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương thì vai trò, vị trí mới được ghi nhận rõ ràng.

Đoàn viên, thanh niên công an cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đặc biệt trong việc nắm bắt, thống kê tình hình, dữ liệu từ các chi đoàn cơ sở.

Đặc biệt, cần xác định rõ nội dung hoạt động cho chi đoàn Công an cấp xã phải gần tương đương với cấp huyện trước đây. Cụ thể, cần huy động đoàn viên, thanh niên phối hợp cùng lực lượng thanh niên công an thực hiện Đề án 06; Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong học đường; Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh niên chậm tiến.

Xây dựng mô hình thanh thiếu niên tham gia đảm bảo an ninh trật tự; Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho cán bộ Đoàn Công an cấp xã, phường, thị trấn. Mục tiêu là giữ vững và phát triển vai trò xung kích của tuổi trẻ Công an Thủ đô, ngay tại tuyến đầu cơ sở.

Kết luận toạ đàm, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, cần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác của các tổ chức đoàn thể.

Đặc biệt, phải thể hiện rõ vai trò của đoàn viên, hội viên trong phát động và duy trì phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Công an cơ sở với người dân, phát huy sức mạnh tổng hợp trong đảm bảo an ninh trật tự.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư để tổ chức huy động thanh niên, phụ nữ tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở, triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh trên không gian mạng và các hoạt động an sinh xã hội, chung sức cùng cộng đồng, phát huy trách nhiệm xã hội của đoàn viên, hội viên.