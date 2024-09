Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhận thêm trọng trách

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ định đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 17/9, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo báo Quảng Nam, tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Hợp.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong muốn trên cương vị Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp phát huy vai trò nêu gương, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh phát huy trí tuệ, đoàn kết, thống nhất.

Quán triệt và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tranh thủ sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành toàn diện, hiệu quả các mặt công tác của Đảng bộ Công an tỉnh và lực lượng Công an tỉnh. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước đó, ngày 20/8, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.