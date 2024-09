Sức khỏe các nạn nhân vụ xe khách giường nằm đâm nhau trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết ra sao?

TPO - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận tiếp nhận 6 người được xe cấp cứu chuyển đến. Tuy nhiên qua thăm khám có 3 trường hợp bị nặng, 3 người còn lại chỉ xây xát nhẹ nên không nhập viện.

2 người chết

Sáng 19/9, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe khách giường nằm xảy ra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Theo đó, vào khoảng 23h55 ngày 18/9, trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn Km191 + 500 qua xã Bình Tân (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe khách giường nằm.

Thời điểm này, xe khách giường nằm mang BKS 50F - 043.55 (hãng Phương Trang) do tài xế Nguyễn Thọ Huy (50 tuổi, quê Thanh Hoá) điều khiển, trên xe có 25 hành khách, chạy hướng Bắc - Nam. Khi đến địa điểm trên, xe này đã tông vào đuôi xe khách mang BKS 78 - 000.40 (nhà xe Hồng Sơn), tài xế là Trần Trương Thái (49 tuổi, quê Phú Yên), trên xe có 32 hành khách, đang đậu cùng chiều phía trước sát hộ lan can để khắc phục sự cố.

Hậu quả làm 2 người chết trên xe khách mang BKS 50F - 043.55 là Phạm Thị My M. và Nguyễn Anh T. Theo thông tin ban đầu, hành khách Phạm Thị My M. (19 tuổi) ngụ xã Cam An Bắc (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Còn nạn nhân nam Nguyễn Văn T. (28 tuổi) ngụ Khánh Thành Tân (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre).

Có 3 người bị thương là lái xe BKS 78 - 000.40 (nhà xe Hồng Sơn) và 2 hành khách khác trên xe BKS 50F - 043.55 (Phương Trang).

Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đang được Công an huyện Bắc Bình điều tra làm rõ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Bình Thuận đã điều lực lượng cứu nạn cứu hộ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông của Bộ Công an để giải cứu toàn bộ hành khách mắc kẹt trong xe để đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu. Lực lượng còn lại tại hiện trường điều tiết giao thông.

Sức khỏe nạn nhân ra sao?

Sáng nay, ông Nguyễn Quốc Nam - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận kiêm Phó ban An toàn giao thông tỉnh đã vào bệnh viện thăm, động viên những người bị nạn trong vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, khiến 2 người tử vong.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Quốc Nam đã thăm hỏi sức khỏe, động viên và trao số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng cho 3 người bị thương đang điều trị tại đây. Ông Nam cũng trao số tiền hỗ trợ 3 triệu đồng cho thân nhân người tử vong, được đưa về Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, các nạn nhân đang được y, bác sĩ theo dõi, kiểm tra chấn thương đầu, ngực, cổ, bụng… Có trường hợp xác định bị gãy xương mũi, gãy xương sườn, gãy xương sống lưng, đa chấn thương phần mềm.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã tạo mọi điều kiện để người bị nạn được cứu chữa kịp thời, các giấy tờ tuỳ thân có thể bổ sung sau. Những trường hợp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có nhu cầu chuyển viện thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận sẵn sàng hỗ trợ.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, ngay khi nhận thông tin có người bị tai nạn giao thông cần được cấp cứu đang được chuyển đến bệnh viện, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các khoa chủ động triển khai các điều kiện cần thiết để ưu tiên cứu chữa cho nạn nhân.

Trong đêm qua, bệnh viện tiếp nhận 6 người được xe cấp cứu chuyển đến. Tuy nhiên qua thăm khám có 3 trường hợp bị nặng (3 trường hợp còn lại chỉ xây xát nhẹ nên không nhập viện).

Hiện 3 người bị thương, trong đó có một phụ nữ quê Khánh Hòa bị thương nặng đang làm thủ tục để chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu.

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài khoảng 100 km, được thiết kế 2 làn xe lưu thông mỗi bên, không có làn dừng khẩn cấp, khoảng 5 km có điểm dừng khẩn cấp. Tại vị trí bị tai nạn giữa 2 xe khách giường nằm sáng nay trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chỉ có 2 làn đường chính, không có làn dừng khẩn cấp.