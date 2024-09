Vụ cơm giáo viên chỉ có 2 miếng chả: Chủ tịch Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo xử lý nghiêm, không bao che

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu UBND huyện Châu Đức tổ chức xử lý nghiêm hành vi vi phạm, bảo đảm quan điểm xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không làm đối phó và báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh.

Ngày 19/9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản gửi Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Y tế, UBND huyện Châu Đức và UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu xác minh làm rõ thông tin về khẩu phần ăn của giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương ở huyện Châu Đức.

Theo đó, qua thông tin phản ánh của báo chí về khẩu phần ăn của giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương bị tố cắt xén, không đảm bảo chất lượng, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao UBND huyện Châu Đức khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung vụ việc nêu trên.

Đồng thời, UBND huyện Châu Đức tổ chức xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm quan điểm xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che và không làm đối phó; báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý.

Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giao chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quán triệt và chấn chỉnh toàn diện trong toàn ngành giáo dục trên địa bàn trong việc thực hiện công tác bán trú trong các nhà trường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn bán trú đối với học sinh và giáo viên.

Tăng cường công tác kiểm tra, kết hợp giữa kiểm tra định kỳ và đột xuất, hướng dẫn và yêu cầu các nhà trường thực hiện công tác kê khai thực đơn, nguyên liệu, suất ăn đầy đủ định lượng đến toàn thể phụ huynh; phát hiện những vi phạm, hạn chế, thiếu sót để có biện pháp xử lý, tư vấn kịp thời, đúng quy định.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao Sở Y tế chỉ đạo Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, phòng Giáo dục các huyện, thị xã thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học, nhất là khối tiểu học, trường mầm non có tổ chức bán trú; phát hiện những vi phạm, hạn chế, thiếu sót để có biện pháp xử lý, tư vấn kịp thời, đúng quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh và nội dung phản ánh khay cơm trưa có giá 30.000 đồng của giáo viên Trường mầm non Ánh Dương chỉ có cơm và 2 miếng chả lụa, kèm ít nước mắm. Một số khay khác có cơm và vài miếng thịt xào măng.

Kèm theo bài đăng là nội dung: “Sau khi đăng bài viết về việc cắt xén khẩu phần ăn của trẻ cùng sự trù dập người tố cáo, một số giáo viên tại Trường mầm non Ánh Dương đã gửi hình ảnh suất ăn trưa của họ hết sức nghèo nàn. Đối với người lao động mà còn bất chấp vậy thì huống hồ là các cháu từ 2 - 5 tuổi. Xin đừng nhìn phần cơm 30.000 đồng của người lao động bằng ánh mắt vô cảm như vậy. Hãy quan tâm, thấu hiểu bằng lòng trắc ẩn của quý vị”.

Từ thông tin trên, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức yêu cầu Trưởng phòng GD - ĐT chủ trì, phối hợp cùng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tổ chức xác minh, làm rõ; báo cáo, đề xuất UBND huyện.

Chiều 17/9, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức đã trực tiếp đối thoại với giáo viên, nhân viên Trường mầm non Ánh Dương (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng sau những lùm xùm về bữa cơm trưa 30.000 đồng.

Kết luận buổi đối thoại, ông Nguyễn Tấn Bản gửi lời xin lỗi tới giáo viên, nhân viên của Trường mầm non Ánh Dương vì bao nhiêu năm đã phải dồn nén những bức xúc. Ông khẳng định: Các giáo viên mong muốn bữa ăn của mình cũng như các cháu được cải thiện, mong muốn minh bạch thu chi, đều là những vấn đề chính đáng.

Chủ tịch UBND huyện Châu Đức chỉ đạo phòng Nội vụ tổ chức thanh tra toàn diện Trường Mầm non Ánh Dương kể từ thời điểm hiệu trưởng mới nhận chức trở lại đây, đồng thời địa phương sẽ có buổi họp để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo và thông tin lại sớm nhất .

Hiện nay, huyện Châu Đức đã thống nhất thành lập đoàn thanh tra toàn diện đối với Trường Mầm non Ánh Dương. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, đoàn thanh tra sẽ đề xuất UBND huyện tạm đình chỉ chức vụ hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương theo quy định.

Vào sáng qua (18/9), UBND huyện Châu Đức đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo về vụ việc tại Trường Mầm non Ánh Dương.